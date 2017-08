Marijuán, sobre el "paquete bomba" en Indra: "Los heridos podrían haber muerto por la explosión"

El fiscal que investiga el episodio ocurrido en Puerto Madero aseguró que no descartan ninguna hipótesis

Guillermo Marijuán, el fiscal federal que investiga la explosión de un "paquete bomba" en una sede de Indra, la empresa encargada del escrutinio de las PASO, aseguró que los dos heridos "podrían haber muerto" por lo ocurrido.

"La explosión por suerte se dirigió hacia arriba, pero como el artefacto tenía esquirlas, una de ellas lastimó a un muchacho que había llevado el paquete y a una chica que resultó más lesionada", explicó Marijuán en diálogo con Luis Novaresio, en Radio La Red.

"No era pirotecnia. Fue una explosión bastante importante, rompió todo el aglomerado de un escritorio, las computadoras que estaban en el lugar", apuntó.



Marijuán aclaró que la vida de los lesionados "no corre riesgos, pero "podrían haber muerto por la explosión" y que justamente lo que los salvó que es la detonación se dio hacia arriba, quemando unos paneles.

Por otro lado, el fiscal que investiga el caso reveló que "no había ningún mensaje adentro del paquete" y que "no hubo amenazas previas". En cuanto a los responsables, indicó que "no descartan ninguna hipótesis".



Ayer por la tarde, la empresa española de informática Indra recibió un paquete explosivo en su sede de Puerto Madero que dejó dos heridos: una recepcionista de 25 años y a un cadete, de 38, que fueron trasladados al hospital Argerich.

La explosión, ocurrida en las oficinas de la empresa en el quinto piso del edificio Madero Riverside sobre la calle Cecilia Grierson al 200, es investigada por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Guillermo Marijuan.

