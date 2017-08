Macri: "Cristina Kirchner hoy es menos de lo que era Carlos Menem en 2003"

Tras una intensa semana signada por la campaña electoral y a poco de iniciarse la veda, el presidente Mauricio Macri comparó la actualidad política de Cristina Kirchner con la de Carlos Menem en 2003.

En ese sentido, y al ser consultado sobre las posibilidades de la ex mandataria, Macri aseguró: "Para mí es un voto que tiene naturalmente un ex presidente. Menem tuvo 25% a nivel país, la ex presidente tendrá mucho menos. Yo creo que Cristina hoy es menos que Menem en el 2003".

Y sobre esto, agregó: "Que ella tenga vigencia es un problema dentro del peronismo, que no tiene una estrategia, y menos en la provincia de Buenos Aires".

Macri insistió con que las elecciones primarias del domingo, y las legislativas de octubre, son entre dos modelos. "Para mí es una elección claramente entre un proyecto de cambio o volver al pasado", afirmó.

"Lo que estamos definiendo los argentinos, y el domingo tenemos una gran oportunidad de ratificarlo a través del voto, es que este cambio fue en serio", añadió minutos antes de la veda electoral.

En diálogo con Luis Novaresio, por radio La Red, el mandatario se refirió además a otros temas, como la inflación, la suba del dólar, la relación con Sergio Massa y la desaparición de Santiago Maldonado.



Dólar e inflación

El presidente aseguró que "el gran problema de Argentina no es el dólar, es la inflación", y reconoció que en estos 19 meses de gobierno "hay gente que ha visto que su presupuesto se complicó".

A dos días de las PASO, el mandatario también sostuvo que este año "los salarios le están ganando a la inflación" y reiteró que el objetivo para el año que viene es "una inflación de un dígito".

Al respecto, reiteró que "la inflación es la mayor estafa para una sociedad" sobre todo "para el trabajador" y resaltó que para lograr su "mayor compromiso", que es "reducir la pobreza", "hay que bajar la inflación".

Reforma laboral e impositiva

Durante la entrevista, Macri aseguró además que el país "va a entrar el año que viene con perspectiva de crecer más de 4 por ciento", en tanto sostuvo que "hay que revertir el tema" de los que no llegan a fin de mes "y lograr que todos vean el crecimiento".

"Hay que reducir más los impuestos, porque la gente y las PYMES sienten una presión insoportable", insistió.

En este sentido, admitió que durante los primeros seis meses de su gobierno "se destruyeron empleos", pero indicó que esto se produjo "por el sinceramiento de la economía".

Respecto a la flexibilización laboral, el mandatario recordó que "no tenemos una reforma global, la hicimos sector por sector".

"Aún no lo hemos debatido de manera general. Nissan, Ford, Renault, Volkswagen, General Motors tuvieron una inversión importante. Está el acuerdo con Vaca Muerta. Y el crédito hipotecario es un éxito, con un crédito cada dos minutos. Todo esto fue un acuerdo donde todos pusimos un poco, los empresarios, el Gobierno, los trabajadores", recordó Macri.



Caso Maldonado

El Jefe de Estado aseguró que están "trabajando a destajo" para intentar definir lo que pasó con Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto.

"Ayer, hablé con la ministra (de Seguridad,

Patricia) Bullrich: hay búsquedas por distintos lugares, sin colaboración de esta organización (mapuche) que se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos. Pero estamos igualmente intentando ver qué es lo que pasó", finalizó el presidente



Diálogo con 1País

Después de octubre, ¿tendrá dialogo con 1País?, le consultaron al Presidente, quien fue categórico en su respuesta: "Es difícil confiar en Massa".

"Lo que es irreversible es la perdida de credibilidad, es difícil confiar en Sergio Massa", aseguró Macri aunque es más optimista en el diálogo con otros sectores.

"Donde hay posibilidad de dialogo es con los Gobernadores porque están conduciendo", aseguró el mandatario y enumeró una serie de cuestiones pendientes como "mejorar el Consejo de la Magistratura" y "hablar de una reforma impositiva".