¿La peor onda? Hernán Piquín, ácido contra Noelia Pompa: “No somos amigos”

Hernán Piquín y Noelia Pompa fueron campeones del Bailando 2011. Aún se recuerdan sus impresionantes coreografías. Sin embargo, parece que la conexión entre ellos era solo en la pista.

Y en Este es el show quedó demostrado que no había tanto onda cuando le música dejaba de sonar. “No somos amigos íntimos. Ella volvió y no me llamó. Yo tampoco le escribo”, dijo le bailarín.

Piquín remarcó el look europeo de su excompañera de baile y aunque le deseó buenos augurios, estuvo de acuerdo con la crítica que le realizó Flavio Mendoza, porque abandonó su obra para irse al viejo continente.

“Si me hubiese pasado a mí, me hubiese molestado muchísimo. Si me plantaran así, yo me enojaría”, disparó el participante del Bailando.

En la pista tenían mucha química. Fuera de ella, unos campeones de la indiferencia.