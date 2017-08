Qué dijo el representante de Carlos Tevez de su posible vuelta a Boca: los números del Apache en China

Fue Daniel Angelici, presidente de Boca, quien ilusionó a los hinchas xeneizes con la posibilidad de que Carlos Tevez regrese a jugar al país. "Lo veo jugando la Copa Libertadores", declaró en las últimas horas el máximo dirigente del club. Sin embargo ayer habló el representante del Apache y le puso paños fríos a la situación.

"Hay cero posibilidad de que Carlos se quede en el país. Él tiene contrato y la cláusula es para ejecutarla en diciembre. Sería muy grave si no cumple con el contrato. No hay ninguna posibilidad de que se quede, para nada", dijo Ruocco en diálogo con radio Continental.

Recién en diciembre se puede aplicar la cláusula de salida del Shanghai Shenhua, según tiene en su contrato Tevez. Fue el Apache quien dejó en claro que, de irse de China, regresaría a Boca. "Decidirá con su familia. Yo no tengo ninguna percepción, no me da pistas de nada", aseguró su representante.