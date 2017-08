Maluma habló de sus fans y contó qué es lo que más lo incomoda

Maluma es famoso en todo Latinoamérica y es muy cariñoso con sus fans. Entrevistado en una radio mexicana, el cantante contó que disfruta del amor de sus seguidoras cuando se le acercan, pero que le incomoda cuando se ponen a llorar.

“Se me parte un poquito el corazón en esos momentos porque no sé qué mal les he hecho, siempre les digo: ‘No llores, por favor. Disfruta el momento'", explicó en la radio Exa FM 104.

Maluma contó que le tocó vivir una situación así, desde el lado del fan, cuando conoció a Marc Anthony. "Él hizo mi película favorita (El Cantante) sobre el músico Héctor Lavoe, que de hecho es mi artista favorito. Así que cuando lo vi fue como ver a Héctor reencarnado. Y también fue muy especial porque a Marc Anthony le respeto y le quiero mucho", señaló.