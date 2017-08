"Mi primera licencia de conducir": que los conductores pongan también su parte

Un curso completo y bien armado para quienes sacan su primera licencia. Ahora que los conductores también pongan cabeza a la hora de manejar. De todos modos no nos olvidamos de la falta de organización del tránsito y el deficiente servicio de transporte público

En el Salón Verde del edificio municipal, comenzó una nueva edición del curso "Mi primera licencia de conducir" que lleva adelante la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía.



En la apertura, el intendente Luis Castellano y el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, dieron la bienvenida a más de 100 jóvenes y les agradecieron el compromiso y la responsabilidad en este paso que están dando en sus vidas.



La máxima autoridad del Ejecutivo local destacó el acompañamiento que realiza el Estado a todos los jóvenes que quieren tramitar su primera licencia de conducir.



Por su parte, Bodoira manifestó que "desde el Municipio, entendemos que es una gran responsabilidad tener una licencia habilitante. Por eso organizamos este curso más intensivo y exhaustivo, que no es obligatorio".



El curso consta de cuatro módulos a lo largo de los cuales, además de estudiar la normativa de tránsito, se brinda capacitación sobre reanimación cardio-pulmonar, testimonios de familiares de jóvenes que han sido víctimas de accidentes de tránsito para concientizar, videos interactivos y se sortean cascos.



"Se trata de hacer las clases lo más amenas posibles pero con la firme convicción de la responsabilidad que conlleva manejar un vehículo. La licencia habilitante no sólo sirve para manejar en Rafaela sino que tiene validez a nivel nacional e internacional", agregó el funcionario.



También expresó: "Creemos que la educación vial es el camino para generar los cambios de hábito que necesitamos. Desde la gestión del intendente Luis Castellano, desde el primer día, estamos convencidos de que una política firme de tránsito es lo que nos va a permitir proteger la vida de los rafaelinos en las calles".



Cabe mencionar que el primer encuentro abordó la normativa de tránsito y estuvo a cargo de la agente de tránsito Mabel Gutiérrez.



Delvis Bodoira hizo un pedido especial a los jóvenes: "Que sean socios y colaboren en el cuidado de la vida. Lamentablemente vemos muchos chicos que no toman conciencia y, en la mayoría de los accidentes, los protagonistas son jóvenes. Los que más sufren una irresponsabilidad, un descuido, una negligencia son nuestros familiares, amigos, pareja, es decir las personas que más queremos".

La materia de accidentología requiere sobre todo la contribución de los ciudadanos. No podemos pretender que cada uno de nosotoros no es responsable por lo que pasa en las calles.

Alta velocidad, los cascos en los codos, celulares mientras manejamos, no frenar en las esquinas. Cada uno debe poner lo suyo. El Municipio no puede estar en todos lados y no podemos, ni debemos culparlos por nuestros errores.

Este tipo de programas deben impartirse desde la primer infancia, para que nuestros chicos crezcan respetando las normas de tránsito.

De todos modos no nos olvidamos de las cuentas pendientes del municipio.

La falta de semaforización es una de ellas. No podemos pretender que aun vivimos en la Rafaela pueblo. Rafaela es una gran ciudad y con un elevadísimo número de vehículos que circulan sus calles.

Tampoco nos olvidamos del deficiente servicio de transporte público. Pero bueno, no le vamos a pedir al olmo que de peras cuando recién empieza a echar hojas en la materia.

Si se queremos peras habrá que procurarse un peral.