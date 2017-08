Inquieta a las entidades empresarias el proyecto de ley de Responsabilidad Penal

Durante una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario, dijo que "el proyecto venido en revisión de la Cámara baja castiga sólo a las grandes empresas", lo cual "va a terminar impactando en la inversión y la calidad de empleo".

Además, el representante de la banca extranjera enfatizó que "la responsabilidad tiene que ser subjetiva y por eso la importancia de los programas de integridad. Tener una ley tachada de inconstitucional sólo genera demora".

Cesario resaltó que "ABA está a favor de la transparencia, y de la necesidad de dictar una ley que evite terminar en inconstitucional, porque tal como se encuentra redactado el actual proyecto se castiga a las grandes empresas, desalentando la inversión y la creación de empleo".

"Las sanciones violan el principio de proporcionalidad porque no guardan relación con la conducta o el beneficio obtenido sino con los beneficios anuales de la compañía, y eso da lugar a planteos de inconstitucionalidad", alertó Hernán Munilla Lacasa, Integrante de la División Jurídica del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, en oportunidad de acompañar al presidente de la entidad, Javier Goñi, luego de que el mismo considerara que "el proyecto desalienta las inversiones" por no establecer un marco de "competencia, honestidad y transparencia".

Del mismo modo, María José Van Morlegan y María Elena Casasnovas, miembros de la Comisión de Asuntos Legales de Adeba, advirtieron sobre la existencia de "vicios de inconstitucionalidad" en el proyecto, el cual "ha ido perdiendo organicidad hasta llegar ahora a un texto que padece deficiencias importantes desde un punto de vista técnica y que es necesario subsanar".

Al respecto, subrayó que "no podemos tener una generalización como la que hay en el Art 1, que debería derogarse el requisito de tener una multa mínima y que las sanciones deben ser efectivas persuasivas y proporcionadas".

En tanto, el Director Ejecutivo de Cámara de Comercio de los EE.UU. en Argentina, Alejandro Díaz, sostuvo que "muchos de los objetivos planteados al principio de la discusión no se están cumpliendo: como por ejemplo incentivar las inversiones cuando hablamos de desproporcionalidad de la multa, responsabilidad objetiva o de que el tratamiento no sea aplicable para el cien por ciento de las empresas", luego de lo cual aclaró que "tampoco se incentiva la proliferación de estos procedimientos".

Asimismo, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, puso de relieve que "el Art. 1 debería ser mas taxativo, y la responsabilidad es subjetiva, por lo que aconsejo volver a la redacción original en lo que hace a la eximición de responsabilidad en los casos que haya un programa de integridad"; como así también que "se detallen los parámetros de control sobre las normas incluidas en dicho programa".

"Nos preocupa la cuestión de la responsabilidad solidaria, creemos que el Art 3 debería ser eliminado", concluyó Funes de Rioja.

Mientras que el secretario de la Cámara Argentina de la Construcción, Julio César Crivelli, alertó también sobre la importancia del "principio de subjetividad" y de la tipicidad en el Art 1; y el presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, Carlos Rozen, sostuvo que "para que sea un atenuante debe existir un programa de integridad adecuado con monitoreo y evaluación continua" y resaltó la importancia de, ante la existencia de un delito, "comprobar cuál fue el compromiso de la organización para aplicar el programa".

