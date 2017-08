Los laterales de Newells están en la vidriera de transferencias

Al no prosperar la transferencia de Amoroso, los candidatos a emigrar son Escobar y Valenzuela

En Newell's sigue desarrollándose activamente el mercado de pases. Y ahora más que nada la expectativa está depositada en los nombres que pueden emigrar para generar algún ingreso de dinero, más que en los que podrían sumarse como nuevos refuerzos a la tropa de Juan Manuel Llop. Anoche había perdido consistencia la transferencia de Joel Amoroso a Belgrano, aunque no estaba caída definitivamente. Pero en este escenario tomaron fuerza otros apellidos con chances de partir del Parque para generar oxígeno a la tesorería y allí hay que mencionar a dos laterales juveniles de la cantera: Milton Valenzuela y Franco Escobar.

La intención primaria de la dirigencia leprosa era vender el 50 por ciento de Joel Amoroso a Belgrano en una cifra cercana al millón de dólares, pero el club celeste ofreció adquirir un pequeño porcentaje del pase que no conformó a los rojinegros y eso por el momento trabó la operación. Igual en el Parque no la dan por caída definitivamente. Newell's pensaba destinar el dinero que podía ingresar por Amoroso para afrontar la deuda que reclama Futbolistas Argentinos Agremiados. Pero Belgrano ayer avanzó con el volante ofensivo Ramiro Carrera y desistiría de Amoroso. Y si Joel se queda en Newell's no llegarían más refuerzos.

En este escenario volvieron a tomar fuerza los nombres de dos juveniles con gran proyección como Valenzuela y Escobar como opciones potables para emigrar y así oxigenar la tesorería, según le confió anoche a este diario una voz leprosa. Por Valenzuela hay un interés real de Racing, que en su momento ofreció comprar el pase y dejarlo a préstamo en Newell's. Mientras que en el caso de Escobar el equipo interesado es el Atlanta United de Gerardo Martino en Estados Unidos. En el Parque están tratando de reflotar alguna de las dos operaciones y en breve podría haber novedades al respecto. No hay que descartar otros destinos para estos futbolistas.

También ayer trascendió un pedido de préstamo por el juvenil Lisandro Martínez de parte de Defensa y Justicia, pero en Newell's le bajaron el perfil a esta operación. Mientras que por Nehuén Paz no llegó ningún interés formal.

En tanto, Newell's más allá de la transferencia de un futbolista, ya tiene armado un plan de pago para presentar en Agremiados y saldar la deuda que permita habilitar a los ocho refuerzos que llegaron de cara al inicio de la superliga.

Por su parte, hoy podría haber una reunión entre la dirigencia de Newell's y el juez que entiende en el salvataje financiero de la institución para acordar los pasos a seguir en el manejo económico leproso.

En tanto, hoy volverá a entrenarse con el plantel el delantero Francisco Fydriszewski, que vuelve de Argentinos. El Bicho en su momento planteó hacer uso de la opción de compra, pero no abonó el dinero y además el jugador no desea seguir en La Paternal. Habrá que ver cuál es el futuro del atacante.

Fuente: Agenciafe