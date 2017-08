Robbie Williams padece de un extraño trastorno que le generó sobrepeso

Robbie Williams tiene 43 años y padece una extraña enfermedad que lo aqueja desde hace años.

Este trastorno es conocido como NS-RED (Nocturnal Sleep-Related Eating Disorder) y se trata de una alteración en el sueño.

Mientras duerme, se levanta a comer una dieta alta en contenido de azúcares.

Aunque es fácil pensar en que se trata de una “excentricidad de artistas”, lo cierto es que este desorden alimenticio aqueja a un 5% de la población mundial, según los estudios.

Lo curioso es que es una suerte de sonambulismo. Williams, cuando se levanta a comer, sigue profundamente dormido.

Así describió su enfermedad:

“Estoy completamente dormido, me levanto y voy a comer. No lo hago a propósito, ni me doy cuenta mientras lo estoy haciendo, pero pasa.

Además, aparentemente, mientras duermo no quiero kale, sino montones de azúcar”, explicó el músico.

Esta es la explicación para el aumento de peso del cantante.

A Robbie le encantaba mostrar en las redes su musculado cuerpo, pero ahora que está “gordito” se decidió a contar su historia.

Ahora que se acabó el misterio, esperamos nuevas y mejores noticias: las que señalen que Williams pudo superar su enfermedad.