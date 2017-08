De no creer: Flavia Palmiero lució su lomazo en las playas de Ibiza

A los 50 años, Flavia Palmiero está más hermosa que nunca. Madre de Giuliana y Gianmarco, la actriz está actualmente en pareja con Luis Scalella, un reconocido productor cinematográfico.

Hace unos días, Flavia viajó a Ibiza rodeada de familia y amigos para disfrutar de unas cortas vacaciones. Más tarde, compartió las postales a través de su cuenta de Instagram. “#conamigosasi #madeinspain #thebestintown #dosdiasenibiza #alex”, escribió junto a las imágenes.

Recordemos que hace poco Flavia aseguró que está orgullosa de su cuerpo y que nunca pasó por el quirófano. “Me cuido, me mantengo, no tengo cirugías. Mis tres secretos son: tomar jugo de limón con agua tibia a la mañana, siempre me lavo bien la cara antes de dormir y tomar mucha agua”,reveló Palmiero.