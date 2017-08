El Socialismo abrió una nueva Casa del Pueblo en Rafaela

La inauguración contó con la presencia de Antonio Bonfatti. “Estos no son espacios que no nos pertenecen exclusivamente a nosotros. Cualquier ciudadano puede traer sus ideas, sus propuestas. Este espacio es para sumar voces”, manifestó el ex Gobernador

De esta manera se refirió el presidente del Partido Socialista de Argentina, Antonio Bonfatti al encabezar, junto a los integrantes de la lista Adelante Rafaela (Natalio Enrico), la apertura de “La Casa del Pueblo” del Centro Socialista de Rafaela. ´

Ante un colmado local –ubicado en Constitución 153-, Bonfatti expresó “Esta es una vieja tradición del socialismo que nació el 28 de junio de 1896 fundando Casas del Pueblo. Allí había hasta peluquería, se analizaba lo que ocurría en el mundo. Siempre fueron espacios para que la gente venga con historias de vida diferentes. Espacios para charlar entre nosotros, estudiar los problemas y analizar profundamente los temas, los procesos históricos”.

A su turno, Enrico agradeció la presencia de todos los asistentes e instó “a sostener con mucha fuerza nuestros valores: la coherencia, la honestidad. Debemos levantar las banderas del progresismo para construir igualdad de oportunidades por una sociedad más humana y más justa”

En la oportunidad, se encontraban presentes Omar Martínez, Pablo Pinotti, referentes de varias localidades de la región y de diferentes barrios de la ciudad, simpatizantes y vecinos de la ciudad.







Adelante Rafaela

Enrico resaltó además “Desde Santa Fe demostramos a todo el país todos los días que es posible gobernar y legislar con valores, con principios y ética. Decimos no a la corrupción, no al pasado y nos posicionamos claramente ante las políticas de ajuste”. Además agradeció a cada uno de los integrantes de la lista 19 Adelante Rafaela: “Carolina Pelegry, Sebastián Piumetti, Analía Marzioni, Santiago Gaspoz, Matías Martínez, María Rosa Sandes y Romina Tobke. En cada Concejo, en cada localidad, necesitamos hombres y mujeres para seguir construyendo progresismo” e invitó a acompañar a la lista que encabeza “Luis Contigiani como diputado nacional, para defender con fuerza en el Congreso de la Nación los derechos de Rafaela y de todos los santafesinos”

“No se discuten propuestas ni proyectos”

A su turno, Bonfatti pidió “defender ideas y no personas. Vivimos una devaluación de la política donde no se habla de los problemas de la gente. Se discuten nombres que son Buenos Aires. Nadie habla de la Salud Pública, de la Educación de nuestros hijos; de energías renovables, de la cultura, de las economías regionales, de la integración con otros países de América del sur. No se discuten propuestas ni proyectos”

Como contrapartida, el ex gobernador de Santa Fe destacó “nosotros no tenemos que caer en la trampa, tenemos que defender Santa Fe, defender todo lo que hemos hecho juntos estos años. No es casual que tengamos la mejor educación y salud pública del país: es un logro colectivo”. Y subrayó “No queremos legisladores nacionales que voten por uno u otro para profundizar la grieta en la que estamos sumergidos. Es la confrontación del pasado y de un presente que no da respuesta”. Entre otros ejemplos como son el incremento de la pobreza, la caída de las ventas en los comercios, el deterioro del poder adquisitivo del salario, las dificultades de las Pymes resaltó “no hay política para el tambo. Hay que transparentar el mercado de la lechería, hay que generar más tambos no menos y más concentrados”

Por último, resaltó “pretendemos una sociedad con mentalidad socialista que luche por los derechos, por más igualdad, más solidaridad, y más libertad. Defendamos nuestros valores que dieron origen al partido”