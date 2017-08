Gana Cristina, pero pierde ventaja y Cambiemos apuesta a octubre

Se acerca la veda electoral y la prohibición de difusión de encuestas y las consultoras dan a conocer sus últimas mediciones. La firma LATAM Research Group en un trabajo al que tuvo acceso Urgente24 sobre “Percepción de la corrupción, intención de voto paso 2017 y motivos de voto por candidato” muestra a Cristina Fernández ganando en el GBA pero perdiendo en el interior de la provincia de Buenos Aires, aunque destaca una migración de votos importante si Sergio Massa termina tercero en la PASO, lo que volcaría la elección en octubre. El escenario de Cambiemos dando vuelta los resultados de las PASO en la general es compartido por el estudio realizado por Eurasia Group que también ubica a la exmandataria imponiéndose en las primarias pero advierte que la ventaja que tenía sobre Esteban Bullrich se está achicando con una proyección favorable para el oficialismo hasta octubre.

Gráfico: LATAM Research Group

Volviendo al trabajo de LATAM Research Group, el sondeo sobre percepción de corrupción ubicó a Julio De Vido como el político más corrupto de la Argentina con una calificación del 4,2 de una escala que va del 1 al 5.

Le sigue Cristina Fernández muy cerca con el 4,1. Luego aparecen en zona ‘amarilla’ Sergio Massa con 3,5; Mauricio Macri con 3,3; y en la zona ‘verde’ de baja percepción de corrupción la diputada Margarita Stolbizercon 2,7 y el dúo Carrió-Vidal con 2,6.

Gráfico: LATAM Research Group

En la consulta “en su elección de un candidato ¿cuánto influye no estar seguro si el candidato es honesto o corrupto?”, el 62,8% dijo que si sospecha que es corrupto “seguro no lo voto”.

En tanto el 24 por ciento optó por las opciones “no me importa” y “la corrupción no me influye en nada”. Sobre intención de voto a Senador en el GBA, el 35,1% eligió a Cristina; el 31,8% a Bullrich y el 15,3% a Massa. Con 6,5% cierra la nómina Florencio Randazzo mientras que los indecisos para esta encuestadora son el 7,4% de los consultados. El resto de las fuerzas aparece sumando un total de casi 4 puntos.

En tanto, en el Interior de la provincia de Buenos Aires, se impone cómodamente Esteban Bullrich con el 44,4% seguido por Cristina con el 31,7%.

Los que optaron por votar a Bullrich dieron como razón principal que quieren apoyar al Gobierno de María Eugenial Vidal. Esas fueron las respuestas mayoritarias con el 66,6% -lo que muestra además el nivel de peso y aprobación que tiene la gobernadora en su territorio- mientras que el 42,7% respondió que fue por el proyecto de país. Cerca de esa última respuesta quedaron los que contestaron por el combate a la inseguridad y la corrupción.

Sobre la migración de votos, los votantes de Sergio Massa ante un escenario de polarización en las PASO migrarían mayormente hacia Cambiemos. Los candidatos de 1PAIS sólo retendrían el 61,3% de sus votantes de agosto. El resto iría en un 19,3% a Cambiemos, el 8,7% votarían en blanco y sólo el 3,7% elegirían a Cristina.

También los votantes de Randazzo se irían a otras opciones tras las PASO. Aquí el porcentaje es mayor. Sólo el 48,2% se mantendría fiel al exministro de Transporte. El 21,4% elegiría a Cambiemos en octubre y el 10,7% a Cristina en tanto que el 7% lo haría por Massa.

Ficha Técnica de la encuesta de LATAM Research Group

Tipo de investigación: Cuantitativa.

Técnica: Encuestas online, geolocalizadas.

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario estructurado.

Población: Mayores de 16 años en condiciones de votar en la Provincia de Buenos. Aires, de acuerdo a parámetros poblacionales ajustados a sexo, edad y NSE.

Tamaño de la muestra: 1.622 casos. Error muestral ±2,48 al 95,5% de confianza.

Cobertura: Total Provincia.

Diseño Muestral: Probabilístico por conglomerados geográficos, con ajuste de entrevistados a plan de cuotas sociodemográficas.

Fecha de realización: 4/8 al 7/8 de 2017.

Por su parte, Eurasia Group advierte que Cristina Fernández de Kirchner se impone en las PASO con una probabilidad del 55%

Pero aclara que si ella gana por un margen muy apretado, Cambiemos “probablemente podría recuperarse y ganar las elecciones del 22 de octubre. El número de votos en las primarias obtenidos por Sergio Massa también será un indicador importante de las perspectivas electorales” del oficialismo.

Gráfico: Eurasia Group

La firma también cuestiona a las consultoras locales cuando firma que “la mayoría de las encuestas son poco fiables, casi todos están mostrando a Fernández de Kirchner por delante en lo que parece una carrera muy apretada. El análisis exclusivo de los medios sociales de Eurasia Group también muestra una elección apretada, pero con Fernández de Kirchner manteniendo un mayor nivel de apoyo y, al parecer, llevando a cabo una campaña más efectiva. Ahora le asignamos un 55% de posibilidades de ganar”.

Eurasia también reconoce que “habíamos sido de la opinión que Cambiemos obtendría la mayoría de los votos, basados ​​sobre todo en una campaña fuerte del presidente Mauricio Macri y del gobernador popular de la provincia Maria Eugenia Vidal. Esto se ha intensificado en los últimos días, pero el impacto parece ser limitado. Además, el candidato líder de Cambiemos, Esteban Bullrich, continúa cometiendo errores y no está generando entusiasmo entre los votantes”.

“La influencia de Vidal es importante, y las encuestas muestran que el nivel de votantes indecisos sigue siendo alto y, en 2015, el aumento de apoyo a Macri y Vidal que les permitió llegar a una segunda ronda y luego ganar ocurrió durante la última semana antes de la elección”, agrega.

La campaña en la provincia de Buenos Aires (Gráfico: Eurasia Group)

Sobre la migración de votos, Eurasia explica que “la pregunta principal será qué sucede a los votantes de Massa si Fernández de Kirchner entra primera. Los funcionarios de Cambiemos creen que la transferencia de votos también ocurrirá en este escenario, y que esto será ayudado por una recuperación económica continua y una campaña más agresiva. Este es un argumento plausible, pero sólo puede ocurrir si el margen entre Fernández de Kirchner y Cambiemos es estrecho. Si el margen es mayor que, digamos 1-2 puntos porcentuales, entonces esto puede ser más difícil, especialmente como Massa hará campaña activamente diciendo que él es el único que puede derrotar a ambos. En este sentido, también será clave la cuota de votos que obtiene Massa en las primarias. Si obtiene más del 20%, eso es malo para Cambiemos. Las encuestas muestran cosas diferentes, y nuestro análisis de medios sociales sugiere que se está recuperando, pero que el apoyo para él es menos robusto que para el resto. Una variable clave será ver qué sucede con la economía. Si la moneda se debilita y la dinámica de la inflación se deteriora debido a una victoria de Fernández de Kirchner, los votantes de Massa, que se preocupan por estos temas, pueden estar menos inclinados a saltar. Si el resultado es apretado, Cambiemos probablemente puede invertir el resultado (55% de posibilidades), pero no será fácil, ya que el gobierno ha perdido popularidad”.

