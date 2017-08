Spahn: "Es una rata buchona el que lleva la información"

La reunión de Comisión Directiva en Unión dejó temas para el diálogo, fundamentalmente a partir de varios puntos que se tocaron, aunque el eje estuvo centrado en las renuncias de los nuevos integrantes de la Subcomisión de fútbol.

El presidente Luis Spahn accedió a conversar con el programa Dale Dale Deportivo (Aire de Santa Fe FM 91.1), y en el inicio confirmó el episodio: "Es correcto lo de las renuncias porque no hubo un acuerdo de partes y se generó esta disconformidad. Son diferencias, se plantearon, se dieron las explicaciones del caso, asumo mi responsabilidad y dentro de eso se trató de buscar una solución y se buscó porque pasaron esos errores, no veo que sea vergonzante ni delicado. Se van generando diferencias y la gente de bien se reejecuta y recalcula desde esta situación porque las cosas salieron mal, no son de mala intención"

Pormenores de la reunión

"Si nosotros nos juntamos y acordamos que las cosas mueren ahí y nuestros errores se corrigen ahí, tengo que entender que es una persona de mala leche y me está traicionando el que brinda todos los detalles, es una rata buchona el que lleva la información".

Causas de las renuncias

"Los fundamentos de la renuncia los acepté, hay disconformidad con el manejo, hubo problemas de comunicación, no teníamos hasta la semana pasada la seguridad de que venga un jugador como Bottinelli y la información se filtró, ya sea por el jugador, el representante, no es cómodo para el que está en el corazón de las decisiones que se enteren con los medios, son circunstancias y tiempos que no coincidimos, les pedí disculpas y queda sujeto a que la renuncia no sea aceptada, es la intención, ellos están en su libertad y tengo respeto por ellos según sea la decisión que finalmente adopten".

La llegada de Bragarnik

Cuando lo consultaron si el DT regresó a Santa Fe con su actual representante, Spahn afirmó que "la fuente de información no fue exacta, no viene, no haré más aclaración sobre ello, el que dijo eso no tiene información correcta. Después del partido del sábado Madelón viajó a Buenos Aires y regresó en la tarde de ayer".

¿Algún traidor cercano?

"Si es un traidor lo puedo tener a mi costado o a mis espaldas, en algun lado está, o tal vez esté ofendiendo injustamente al club, o tenemos un micrófono oculto, a las 11 de la noche terminamos la reunión sin personas en las oficinas aledañas, y después alguien sale contando con precisión lo que pasó, contando a los medios, es una falta de caballerosidad, entendemos que sea indigno que nuestros debates no salgan por un canal de información unificado, para eso somos una CD, esta persona por un minuto de fama para ser condescendiente con el periodismo se encargó de filtrar detalles, las discusiones las zanjamos adentro, a mí me preocupa sobremanera".

"Es una traición para el grupo"

Spahn siguió ahondando en detalles respecto a lo que le pareció el tratamiento de las cuatro renuncias presentadas por los nuevos integrantes de la Subcomisión de fútbol: "Esto es histórico que en las CD de 35 miembros terminan trabajando 10, en esta hay mucha responsabilidad y un canal de diálogo para el debate, el disenso y recalcular los caminos a seguir, que esto sea el objetivo de una persona para ser condescendiente con el periodismo a muchos de los que estamos ahí no nos cierra, es una traición para el grupo porque se habló de este tema, de no pasar nuestras diferencias, de la contrataciones, no reporta ningún beneficio a nuestra institución".

La chance de frenar las renuncias

"No haré un análisis de lo que son mis condiciones de defensa de esta situación que no terminó bien, los soluciono con ellos y el respeto que mantengo por ellos porque no hubo mala intención, lo tengo que resolver internamente, es un ida y vuelta mío con 4 dirigentes, no me parece que al mundo Unión le interese, no salió nadie herido, fue una situación que derivó en hechos y tratar de construir algo mejor, después de esta reunión si sale fortalecida la CD es lo importante, los detalles de culpabilidad en una acción se trata puertas adentro".

"Nadie es perfecto"

"No sé qué constructivo es si hubo una levantada de voz o un término desubicado, lo primero que tienen que entender los unionistas es que nadie es perfecto, buscamos tomar decisiones por el bien del club, entrar en detalles si fue una revuelta o fueron 20 que se opusieron no tiene sentido, planteamos el diálogo, el respeto y la votación sin distinción de cargo que no le tenemos que dar detalles a la prensa".

Los refuerzos

"Trajimos todos los jugadores que nos pidó Madelón, Aquino es un jugador de gran valía, Zabala también es importante, estamos en un proceso de transformación, los que quedaron tienen que recuperar la confianza, en volumen de juego hubo un cambio en el segundo tiempo ante Central y se vieron otras cosas, hay posibilidades de mejorar lo que nos faltaba, los que menosprecian al rival, felicito a los profesionales de Central que no son titulares pero son excelentes, salieron con una intensidad increíble, Unión revirtió todo en el segundo tiempo, tanto las paredes de Aquino y Zabala muestran que aún no están finos, se está trabajando y tenemos que tener confianza, en la defensa ahora llegó otro jugador".

Fuente: AGENCIAFE