Espert: "Para las elecciones de octubre, la recuperación va a ser mucho más palpable"

En vistas a las elecciones PASO legislativas del domingo, José Luis Espert reconoció que existe una reactivación económica desde hace algunos meses, pero que debido al estancamiento de los últimos cinco años no va a influir a favor del Gobierno, aunque vaticinó que en octubre la recuperación "será más palpable".

"En octubre la recuperación económica va a ser más palpable. Hay reactivación ahora pero no se siente del todo. Después de cinco años de estancamiento, un crecimiento de 3 por ciento no se va a sentir del todo en todos los sectores", pronosticó Espert en diálogo con A24.



Y agregó: "Como Argentina ha tenido sólo recuperaciones cíclicas, a la larga siempre hay ganadores y perdedores. Con los Kirchner se fundió el agro y salieron favorecidos los sustituidores de importaciones. Hoy es totalmente al revés. El campo está un poco mejor y hoy sufren los sustituidores de importaciones."

Por otra parte, Espert cuestionó la decisión del Gobierno de fijar tarifas mínimas para las aerolíneas low cost en aras de proteger de la competencia a Aerolíneas Argentinas y cuestionó la decisión de mantener una aerolínea de bandera.

"Es un mamarracho traer low cost y fijar precios mínimos. ¿Por qué tenemos que tener aerolínea de bandera? Si hay ciudades que se ven perjudicadas por esto, que el Gobierno subsidie a las low cost para que abran rutas a esos lugares", aseveró.

"Macri tiene buenas intenciones pero se equivoca"

Más temprano, en diálogo con LN+, Espert no descartó que la reactivación económica que comenzó en los últimos meses, según los datos del Indec, se prolongue durante "algunos años", pero aseguró que el proyecto económico que lleva adelante el Gobierno "no es sostenible".

"Lo de Macri no es sostenible, aunque crezca ocho, nueve o diez años, no es sostenible. Esto es un rebote luego de una recesión, puede durar mucho tiempo, pero no es sostenible lo que está haciendo el Gobierno. Los gradualismos nunca terminaron bien en Argentina. El modelo de endeudamiento y déficit fiscal es insostenible", dijo.

Sin embargo, el economista rescató las intenciones del Presidente y lo desligó de sus principales adversarios políticos. En ese sentido, calificó a Sergio Massa como "impresentable", a Cristina Kirchner como "lo peor que vio en democracia", a Moreno como "siniestro" y a Kicillof como "ignorante".



"(Daniel) Filmus es un 'looser' con ganas. Massa es impresentable. Cristina es la peor cosa que viví en democracia. Macri es un tipo con buenas intenciones pero que está equivocado, espero que se dé cuenta de que tiene que cambiar. Moreno es siniestro. (Axel) Kicillof es un ignorante. (Elisa) Carrió es un ejemplo de defensa de la república pero patina en sus concepciones económicas al embestir contra los supermercados. (María Eugenia) Vidal reconozco su valor para luchar contra las mafias pero no me voy a olvidar que en 2015 que defendía los ideales de Evita y Perón. (Nicolás) Dujovne es un muy buen profesional y buena persona. (Federico) Sturzenegger brillante, pero su estrategia no está funcionando", afirmó.

Y completó: "El Gobierno se equivoca que alcanza con la política monetaria para bajar la inflación. Tienen que ocuparse también del frente fiscal."

Fuente: Cronista