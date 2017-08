Más sexy que nunca: Oriana Sabatini y un topples que enloqueció a todos

Oriana Sabatini es una de las jóvenes más bellas en el mundo del espectáculo, además de ser una prometedora actriz y cantante, deslumbra a sus seguidores con cada foto que comparte e incluso, en reiteradas ocasiones, levanta la temperatura en pleno invierno.

La hija de Catherina Fulop, quien aseguró que se “mata” en el gimnasio, publicó en esta oportunidad una imagen suya en topples, de costado, donde resaltan sus impresionantes ojos verdes y su tatuaje en el brazo izquierdo.

Desde su cuenta de Instagram (@orianasabatini), la ex de Julián Serrano volvió a enloquecer a todos con una foto súper sensual y, en medio de un posible romance con el futbolista Paulo Dybala, reveló: “No, estoy sola. No lo conozco a Paulo. No puedo creer que algunos ya piensan que hay una relación”. Algunos le pueden creer y otro, no. Pero lo que está claro es que sigue robando todas las miradas.