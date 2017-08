Caso Ciccone: la Cámara Federal de Casación Penal habilitó el juicio oral y público

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó recursos de queja de las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y de Alejandro Vandenbroele, y habilitó el juicio oral y público de la Causa Ciccone.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani rechazaron los pedidos que la defensa de Vandenbroele había presentado contra las decisiones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 porteño, que había desestimado la suspensión de la citación a juicio de las partes, así como de la prórroga.

En esa línea, Casación también rechazó el recurso de la defensa de Boudou en el que se solicitaba que fuera el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 porteño el que resolviera en esta causa. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada dictó la prescripción en la causa por los papeles falsos del automotor.

Las defensas de Boudou y Vandenbroele habían ido en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal porque les habían denegado el recurso de casación que habían interpuesto. En el caso del ex vicepresidente había planteado una cuestión de competencia que fue rechazada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4.

La Casación sostuvo en el fallo dictado este martes que las resoluciones que deciden acerca de cuestiones de competencia no constituyen ninguna de las que taxativamente están enumeradas en el Código Procesal Penal de la Nación como recurribles, ya que su dictado no imposibilita que el proceso siga. El artículo 457 del Código establece que solo se puede interponer recurso de casación "contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

En el caso de Vandenbroele, había cuestionado la decisión del Tribunal Oral que le concedió una última prórroga por diez días para que examine las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezca prueba e interponga las recusaciones que estime pertinentes.

La Casación señaló que la decisión recurrida por la defensa de Vandenbroele no cumple con los requisitos para impugnarla que están indicados en el Código Procesal, es decir, no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable a tal, ni ocasiona un agravio que no se pueda reparar posteriormente.

Según la acusación, el ex vicepresidente Amado Boudou –aprovechando su condición de funcionario público– y junto con la activa participación de su amigo, José María Núñez Carmona y de Alejandro Vandenbrole, recibió –a través de The Old Fund– el 70% de Ciccone Calcográfica de parte Nicolás y Héctor Ciccone, a cambio de realizar todo lo necesario para rescatar a la empresa que se encontraba quebrada. De esta forma convertirían al negocio en redituable para ambas partes con el objetivo final de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentos públicos.

El caso Ciccone es el principal escollo que tiene por delante Boudou ya que el ex vicepresidente podría recibir una condena de prisión efectiva en caso de ser culpable de los delitos que se le imputan. El caso Ciccone es el que marcó el derrumbe político de Boudou y al que le sucedieron una infinidad de malas noticias en los Tribunales, con la reactivación de otras causas por hechos de corrupción.

Boudou está acusado por negociaciones incompatibles con la función pública, lo que podría significar una pena de uno a seis años de prisión. El ex vicepresidente no es el único acusado pero sí es considerado el ideólogo de la maniobra.

Si Boudou recibe una pena en este proceso, podría quedar expuesto a prisión efectiva, aunque eso no implica la ejecución en forma inmediata, lo que recién ocurriría en caso de que el fallo quede firme.

