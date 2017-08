Elisa Carrió: "No sirven los jueces corruptos, pero honestos y cobardes tampoco"

La candidata a diputada de Vamos Juntos en la Ciudad, Elisa Carrió , realizó una sesión de Facebook Live junto al jefe de gabinete Marcos Peña y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y se refirió a la corrupción del país. "No sirven los jueces corruptos, pero tampoco sirven los honestos y cobardes", sostuvo.

"No puede ser que un profesor de derecho de Lomas de Zamora rechace el pedido de juicio político a un hombre que yo conocí pobre y ahora vive en un gran lugar", dijo Carrió sobre Jorge Candis, quien con su voto negativo postergó el proceso contra Eduardo Freiler, el camarista más rico de Comodoro Py.

Carrió no dejó de lado la situación de Julio De Vido , quien estuvo muy cerca de ser removido de su cargo por estar vinculado a cerca de 200 causas judiciales, y remarcó la importancia de las elecciones del próximo domingo para Cambiemos.

"En el caso de De Vido nos faltaban diez votos para que sea excluido por infame y traidor. Por eso les pido el voto a diputados y senadores. Yo lo pido para todos los candidatos de Cambiemos, no sólo para capital", sostuvo la candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

La ex candidata a presidenta en 2015 se refirió a la actualidad del país desde que asumió Mauricio Macri como mandatario y dijo que a pesar de que todavía quedan muchas cosas por hacer, "vamos por el buen camino".

"Empezó a activar el pequeño comercio, aunque se que hay que hacer un régimen especial para el pequeño comerciante. Empezó a moverse la maquinaria, vamos a crecer al 3% no lo vamos a notar", sostuvo.

"Queremos la integración de ciudadanos que viven en villas y su urbanización, para que tengan los mismos transportes, cloacas, aguas. No se puede transitar el país, Moyano se ha concentrado todo pero se están haciendo muchas obras por todo el país", añadió.

Además, habló sobre los planes sociales, un aspecto que generó mucha polémica cuando asumió Macri. "Los que reciben planes sociales, no se los da Macri ni Cristina, son de ustedes por derecho propio, porque así lo establece la ley. No les crean a los dirigentes, están ahí quieran o no ellos", concluyó.

