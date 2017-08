Menem y su inhabilitación como candidato: "Es producto de la ignorancia de algunos jueces"

Lo afirmó en una declaración que difundió el PJ riojano. Afirmó que "no es la primera vez que me proscriben" y se comparó con los caudillos Facundo Quiroga y el Chacho Peñaloza. Pidió que no detengan a Cristina.

"No es la primera vez que me proscriben", aseguró el ex presidente Carlos Menem en una declaración difundida esta tarde por su equipo de prensa tras el acto de apoyo del PJ riojano en la capital de la provincia. Fueron las primeras expresiones del senador tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral que le dejó fuera de la carrera para la reelección por la condena en el tráfico de armas, que sus abogados apelaron hoy ante la Corte Suprema.

Sobre el fallo de la máxima autoridad electoral, que le impedirá competir en las PASO del domingo, pese a que en la boleta del peronismo riojano seguirá figurando su cara, dijo que "es producto de la ignorancia de algunas personas, de algunos jueces que no tienen en cuenta lo que significa trabajar políticamente en el interior y procurar por todos los medios de llevar al peronismo al triunfo".

​ Al analizar la situación que afronta, Menem -que no habló en el acto multitudinario de esta tarde- sostuvo que "no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que me proscriben, ya van varias veces, y esto además pasó con otros grandes en La Rioja que terminaron muertos, como Facundo Quiroga o el Chacho Peñaloza".

Sobre la eventual intervención de la Casa Rosada para prohibir que compita, como sostuvieron el gobernador Sergio Cassas y su antecesor, Luis Beder Herrera, el ex presidente aseguró que "no creo que Nación este detrás de estas cuestiones; el Gobierno está para otras cosas, no para perseguir y proscribir a gente que ha trabajado toda la vida por el país, como es mi caso".

En la declaración, también hizo referencia a la situación de Cristina Kirchner, que busca volver al Senado. "Ella tiene otro tipo de problemas. Está ahí en la puerta de su detención. Ojalalá no ocurra una cosa así, pero la tienen contra las cuerdas", dijo sobre la ex presidenta.

Por ultimo, el senador instó al justicialismo a "trabajar incansablemente en la política, a partir de los estudios y de todo lo que le da la posibilidad de crecer a la gente".

Fuente: Clarín