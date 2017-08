Rodenas ve nacer un nuevo peronismo, Schmuck duda de la sobrevida 'progre'

Alejandra Rodenas se entusiasma con ganarle la interna a Agustín Rossi, mientras que María Eugenia Schmuck quiere dar el batacazo en la interna y renovar la coalición progresista. Mauricio Macri no fue a Rosario

Está naciendo un nuevo peronismo", aventura la ex jueza penal de Rosario, Alejandra Rodenas. La precandidata por el sector Nuevo Espacio Santafesino deberá enfrentar el próximo 13/08 en las urnas santafesinas al kirchnerista Agustín Rossi.

La ex magistrada que llevó adelante el procesamiento de varios de los integrantes de Los Monos, ubica a Rossi en el pasado de gobiernos kirchneristas y lo considera el mariscal de las derrotas del peronismo en tierras santafesinas.

"El nuevo peronismo, que representa Nuevo Espacio Santafesino, implica un armado territorial que incluye senadores, intendentes, presidentes comunales y gremios", agregó ella para darle cuerpo a la propuesta que quiere asentarse en el electorado peronista de cara a 2019.

Dentro del peronismo clásico también ven con temor una victoria de Agustín Rossi en la interna, ya que condenaría al espacio a un 3er. puesto en octubre. De ganar Rodenas, se ilusionan, sería más competitivo el peronismo y podría pelear con mejores chances frente a Cambiemos y el Frente Progresista.

"Socialismo burocratizado"

María Eugenia Schmuck no tenía en sus planes ser precandidata a diputada nacional hasta que el desaire que sufrió su compañero de banca, Sebastian Chale, en el cierre de listas de concejales rosarinos.

Ella decidió darle impulso a la candidatura de Chale acompañandolo en campaña con sus aspiraciones de ser diputada nacional.

Schmuck, sin embargo, se encuentra dolida con ciertas maniobras que provienen del Frente Progresista y no lo oculta. En recientes declaraciones, advirtió la posibilidad de que en 2019 "el Frente Progresista no exista más y haya otra cosa".

Y agregó: "El socialismo se ha burocratizado, hace muchos años que está en el poder, genera viejas recetas para problemas que no son los mismos que hace 10 años atrás".

Para evitar malos entendidos también Schmuck deslizó que no tiene en sus planes cambiar de banderas: "Hay una disgregación de muchísimos candidatos que saltan de un partido al otro, pero ese no es nuestro caso. Siempre estuvimos en el mismo lugar, somos radicales progresistas".

El 13/08, Schmuck quiere ganarle la pulseada a Luis Contigiani, con quien mantiene una buena relación y así lo ha manifestado en sus redes sociales cuando se han encontrado en actividades de campaña.

Maria Eugenia Schmuck va por la Nación: Los Radicales Progresistas no se rinden ante los socialistas santafecinos

No llegó Macri

Si bien había trascendido que Mauricio Macri estaría presente en Rosario para apuntalar a los candidatos del PRO en la ciudad, por problemas de agenda el Presidente decidió cancelar su visita.

El estadio del club Atalaya iba a ser la sede del acto PRO agendado para el lunes 07/08, que no ocurrió. Un estadio más pequeño, en un enclave del barrio República de la Sexta donde manda el basquetbol, lleno de globos, sillas y escenario al ras del piso en 360°. Estaba todo listo.

Sin embargo, desde el oficialismo nacional decidieron cancelar la visita de Macri en la ciudad donde Roy López Molina y Anita Martínez pelean palmo a palmo la puja en la interna, la más atrapante y pareja que presenta las PASO en Rosario.

"No habrá querido venir para no hundirlos a Anita y a Roy", aventuró, un tanto exagerado pero no lejano a la realidad, un dirigente del socialismo. Sucede que Mauricio Macri tiene en Rosario una imagen negativa importante, un dato conocido por los armadores del PRO en el territorio.

De cara a las elecciones del 13/08, las mediciones arrojan que el PRO pelea por la medalla de oro si se suman las intenciones de votos de los 2 precandidatos a concejales rosarinos.

