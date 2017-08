MARCHI: " Newells trajo 8 refuerzos y le debe a 35 jugadores"

El secretario general de Agremiados, que estará en la ciudad en las próximas horas, criticó con dureza al club del Parque. "Echó a un técnico, no le pagó y trajo a uno nuevo. Es un disparate", tiró. También afirmó que "así las cosas, el torneo no empezaría"

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados expresó su malestar por la situación de Newell's Old Boys, que pese a tener una copiosa deuda sumó un alto número de refuerzos en este mercado de pases. Y aseguró que así como están las cosas, la Superliga no empezará.



"Newell's tiene una coadministración judicial, pero le debe a casi 35 jugadores y trajo ocho o nueve más. Echó a un técnico, no le pagó y trajo a uno nuevo. Es un disparate", tiró en Sportia, por TyC Sports.

Fuente: AgenciaFe