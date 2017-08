Macri admitió que Cristina “casi seguro” será senadora y volvió a criticar que lo copia

El Presidente dijo que “como están las cosas” la ex mandataria ganará las elecciones. En tanto, resaltó que la comunicación que utiliza el Frente de Unidad Ciudadana es muy similar a la de Cambiemos. “Qué lástima que no copian decir la verdad”, expresó

El presidente Mauricio Macri afirmó que “casi seguro” Cristina Kirchner obtendrá una banca en el Senado en las elecciones legislativas de octubre, aunque sostuvo que si el oficialismo gana, se acelerará el plan que lleva adelante su gobierno y prometió “una cosa nunca vista”.

“Como están las cosas, casi seguro va a ser senadora (Cristina Kirchner). Es extraña la campaña, ahora ellos copian nuestras formas de comunicación. Qué lástima que no copian decir la verdad, sería tan bueno un debate en serio”, expresó.



El mandatario afirmó que, sea cual fuere el resultado en octubre, su trabajo “va a ser el mismo” que hasta ahora, aunque pidió ratificar “el cambio” para acelerar el proceso.



“Mi trabajo va a ser el mismo, cualquiera sea el resultado. Pero si los argentinos ratificamos que este cambio de verdad es algo en lo que creemos, que no fue oportunista, eso va a generar que eso se acelere. El mundo nos dio un enorme crédito, no nos podemos quejar. Pero si ve que en octubre ratificamos que esto va a ser en serio, nos invaden, va a ser una cosa nunca vista”, aseveró durante una entrevista exclusiva al sitio Infobae.



Entre otras cosas, Macri cuestionó la “destrucción y abandono” del Estado que encontró al asumir el gobierno en diciembre de 2015, además de “un nivel de corrupción tremendo” en los contratos de obra pública.



“Fue mucho peor de lo que uno imaginaba. Sabíamos que estábamos aislados del mundo, que estábamos en default. También que nos estábamos quedando sin energía y que había un descontrol en las fronteras, el narcotráfico había invadido la Argentina con mucha facilidad, por no decir complicidad. Pero lo que fue peor de lo que imaginábamos fue la destrucción de cada estructura del Estado”, contó.



Durante una entrevista, admitió que le gustaría que las cosas se resuelvan “en menos tiempo”, y si bien resaltó que el país empezó “a caminar”, aclaró que “no se logra en 18 o 19 meses, lleva mucho tiempo”.



“Si realmente hacemos el equipo que podemos hacer todos juntos, en 10 años nos vamos a maravillar de lo que hemos logrado en término de convivencia, desarrollo y felicidad compartida” concluyó.

Fuente: Cronista