El peronismo apelará ante la Corte Suprema el fallo que impugnó la candidatura de Carlos Menem

El jefe del bloque de senadores nacionales del PJ-FpV, Miguel Pichetto, aseguró que el peronismo presentará este martes "un recurso federal ante la Corte Suprema" en rechazo a la decisión de la Cámara Electoral Nacional de impugnar la candidatura a senador del ex presidente Carlos Menem.

El senador e integrante de la Conducción Nacional del Partido Justicialista calificó la resolución judicial como "peligro institucional", porque vulnera entre otros aspectos el principio de inocencia, ante la inexistencia de una condena firma contra el riojano ex mandatario.

Pichetto sostuvo que en el fallo de la Cámara Electoral se denota "una fuerte discrecionalidad" y "un fuerte componente político", porque trata "del apartamiento de un candidato que puede ganar el domingo en La Rioja", durante una conferencia de prensa que compartió con el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, el diputado nacional y ex mandatario provincial Luis Beder Herrera y el ex senador nacional Jorge Yoma, en las oficinas del bloque en el Senado.

"Se va presentar un recurso extraordinario ante la Corte (Suprema) que creemos que debe proceder a ser habilitado atento a que esta es una cuestión de naturaleza federal, porque afecta un principios constitucionales que es irrenunciable como el de elegir y ser elegido, y fundamentalmente afecta el derecho de un senador y de la Cámara más federal del Congreso, que es la Cámara de Senadores", consignó Pichetto.



Al respecto, el senador por la provincia de Río Negro indicó que "por el prestigio que tiene la Cámara Electoral y la trayectoria de los jueces electorales" se esperaba "una respuesta diferente" del tribunal ante la candidatura de Menem "en función del orden jurídico, en función de que no hay un principio que nosotros consideramos fundamental para apartar a un candidato que es la sentencia firme".

Y añadió que "ninguna de las sentencia que le han correspondido al doctor Carlos Menem están firmes, todas están apeladas o recurridas ante la Corte, que es el tribunal que debe responder" y por lo tanto con esa decisión judicial se está "afectando el principio de inocencia", para agregar que todo esa situación es "realmente grave para la institucionalidad del país".

A su turno, el gobernador Casas opinó que esta situación es "una afrenta más, un atropello más que se hace al pueblo de La Rioja, y a uno de los hombres que ha dado todo por La Rioja y por supuesto ha estado al frente del país" y apuntó que en todo esto "hay una fuerte responsabilidad política que seguramente, con todo respeto lo quiero decir, abarca al gobierno nacional porque el doctor Menem está ganando en La Rioja".

"Tanto que se habla de institucionalidad y esto es un atropello a la institucionalidad", aseguró el mandatario riojano e insistió: "Tanto que se critica a Venezuela, pero en la Venezuela de Maduro no ocurren cosas como esta", arremetió.



Beder, por su lado, recordó que "el ex presidente Menem ha votado las leyes que el presidente la Nación nos ha pedido" y admitió: "Nosotros hicimos un convenio con el presidente Macri y le dijimos que lo íbamos a ayudar. Digo esto porque este fallo, lo digo a titular personal sin involucrar al resto de mis compañeros, no sale si no hay una presión político inaudita del gobierno de la Nación".

Y agregó: "Como dice mi compañero Casas, ni en la Venezuela de Maduro ocurren esta cosas: a días de la elección nos impugnan, no tenemos tiempo de cambiar la boletas ni de nada".

Por último, Yoma recordó que "en la Constituyente de Santa Fe se incorporó el Pacto de San José de Costa Rica" y que se tuvo especial cuidado en garantizar "la presunción de inocencia" que se desprende de acuerdo internacional y dijo que este fallo de la Cámara Nacional Electoral es "tan controvertido que se va a dar la circunstancia de que Menem va estar en la boleta, pero no va a ser candidato, y que el pueblo de La Rioja va a votar a una persona que no va ser candidato".

Con información de DyN