Murió la joven de 15 años que se había disparado en una escuela de La Plata

La adolescente se encontraba internada desde hace cuatro días en el hospital San Martín y no pudo recuperarse de las graves heridas sufridas

Lara, la joven de 15 años que se disparó el jueves por la mañana dentro de la Escuela Nacional Rafael Hernández de La Plata, murió este lunes a causa de las graves heridas sufridas durante el incidente.

La adolescente se encontraba internada en el Hospital San Martín desde el mismo jueves en muy mal estado. Si bien en un principio se pensaba que podría sobrevivir, su estado de salud se había agravado durante las últimas horas, lo que la había conducido hacia un coma farmacológico.

Además, Lara había sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas para intentar detener hemorragias internas.

La noticia fue confirmada por el propio director del Hospital San Martín, Alberto Urban: "Estamos muy tristes todos. Lamentablemente, durante el fin de semana el cuadro fue empeorando", afirmó el especialista a Radio Red 92.

Y continuó: "El cuadro se había tornado irreversible y tuvo fallas multiorgánicas".

La chica se había efectuado un disparo en la boca con un arma calibre .38 mm en el medio del aula y delante de sus compañeros y un profesor. Poco antes, había dejado un mensaje escrito en un cuaderno dentro de su mochila con el que se intentaba despedir: "Chau, mierdas", escribió.

Justo hoy era el día destinado para que el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, empezara a tomar declaración testimonial a los compañeros de la chica y a los docentes de la institución educativa.

Hasta el momento, la investigación maneja dos hipótesis respecto a los motivos que llevaron a la joven a cometer el suicidio: la primera responde a una participación de la adolescente en un juego virtual en las redes sociales y la segunda a un caso de "bullying" sufrido en su colegio.

Según indicaron los testigos, la joven efectuó el disparo sin mediar palabra. En un momento sonó la alarma del celular en modo recordatorio; luego recogió el revólver de su mochila, se puso de pie y gatilló el arma.

Todavía se intenta confirmar si la misma joven había advertido sus intenciones días antes en una publicación en internet. El texto fue publicado cinco días antes en la red social Vodex y estaba acompañado por la portada de un álbum de música de la banda Mayhem, ilustrado con la imagen de su cantante fallecido con un disparo en la cabeza.

El texto de la red social rezaba:

El jueves voy a suicidarme en la escuela y lo voy a transmitir por directo. Eso, quiero hacer un directo pero no se por donde transmitirlo, ustedes díganme. Esto no es "bait." estoy muy decidida a hacerlo. Bueno les cuento: voy a robarle el revólver a mi papá antes de salir para el colegio y pienso pegarme el balazo en la primera hora, así que si no se quieren perder el directo, van a tener que estar atentos a las 7:50 de la mañana.

Tengo 5 balas si en ese momento se da para matar a 3 o 4 compañeros, joya. Pero mi misión principal es el suicidio. Bueno no me quiero extender mucho más, díganme por donde puedo transmitir el directo ahora, así ya voy arreglando bien todo para el jueves.