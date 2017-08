“Cómo nos cambia la vida ...”, comienza diciendo la letra de un viejo tango. “Te hicieron mal las altura.....”, sentencia una de sus estrofas.

Pensar que hasta hace tan poco tiempo, la cadena nacional era usada hasta el hartazgo, para anunciar la inauguración de una obra inaugurada y vuelta a reinaugurar al menos otras tres veces más; para contestarle a un medio periodístico sobre una nota cualquiera que no estuviera en línea con el “relato”; para recordarle a las multitudes que había un “enemigo” contra el que se estaba luchando, aunque ese “enemigo” no hubiera producido ningún hecho; para que nadie pudiera olvidar que le debía todo a un Estado “benefactor” que los cuidaba, los protegía y los mimaba, sólo porque quienes estaban en el poder tenían un espíritu caritativo que excedía los deberes y obligaciones que las leyes les imponía; para mostrarse con la salud quebrada, en silla de ruedas, porque la carga que tenía sobre sus hombros era tan pesada, que hasta la salud había dejado en pos del prójimo; para jactarse de que la inseguridad era una mera sensación creada por “oportunistas” que deseaban crear confusión en una inocente población; para sentenciar que la pobreza y la indigencia eran “cuentos chinos”, porque en la Argentina se vivía mucho mejor que en la mayoría de los países del llamado “primer mundo”; para dar cuenta de que se contaba con aliados poderosos, como Venezuela, que “desinteresadamente” nos iban a ayudar cómo y cuándo lo necesitáramos, sin pedirnos nada a cambio más que nuestra sincera amistad; para retarnos y para que todos tuviéramos bien presente que si nos portábamos mal, un día se podría enojar y “cortarnos el chorro”.

Las redes sociales también fueron usadas para comunicarse con acólitos y defenestradores. Twitter, con sus ciento cuarenta caracteres, para expresar su estado de ánimo, sus broncas, sus alegrías, sus profundas tristezas, su incansable lucha por el bienestar de “todos y de todas”. Facebook, por su formato, para dar rienda suelta a su formación jurídica, vertiendo conjeturas, veredictos, sentencias sobre suicidios, asesinatos o muertes inducidas.

Hasta hace muy poco tiempo todo medio de comunicación “serio” y, sobre todo, que pudiera gozar de una “imparcialidad” e “independencia” ganada a fuerza de una jugosa pauta oficial era considerado un buen interlocutor para que sus “bien amados” seguidores pudieran conocer y ser partícipes de su maravillosa gestión de gobierno, por que algunos “inescrupulosos golpistas” querían que se distorsionara la gran felicidad que todo el pueblo argentino estaba viviendo gracias a su incansable empeño y amor.

Pero ahora, a tan solo una semana, siete cortos días, de las elecciones Primarias, en las que se presenta como candidata a Senadora por la Provincia de Buenos Aires, distrito en el cual no vive, pero que es el más importante del país por su “onda expansiva”, un misterioso “silencio de radio” rodea a la otrora grandilocuente oradora, polifacética servidora pública, exhibicionista del poder en todas sus dimensiones, y portadora de la “única verdad” posible para estás latitudes.

Es que, desde el llano ya no es lo mismo. Desde el llano ya no impone su voluntad a diestra y siniestra. Desde el llano se vería obligada a responder a incómodas preguntas y sus dichos serían el blanco de acalorados debates. Desde el llano tendría que convivir y, también, competir contra un archivo que sería imposible de sostener.

Son tantas las cuestiones que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene pendientes con la sociedad argentina, no solamente con quienes no permitieron la continuidad del modelo “Nac & Pop”, sino, principalmente con aquellos que la veneraron casi como a una deidad, que el silencio es, como nunca antes, su mejor aliado y su única estrategia posible.

Callar ante las acusaciones de graves delitos cometidos durante su gestión. Callar cuando se constata, con números verdaderos, los reales índices de pobreza, indigencia, inseguridad que su gestión dejó como herencia configura todo un plan de marketing muy bien estudiado y mejor implementado.

No hacer declaraciones que puedan verse sometidas al juicio de la historia. No dejarse seducir por el clamor de masas arrastradas a multitudinarios actos por un “vale” para una gaseosa y un choripan, es saber reconocer que los aplaudidores de hace muy poco pueden convertirse en los silbadores de hoy.

Mejor, un mate con alguna factura “oreada” de las que sobraron ayer, compartida con seis chicas que no van a cuestionar la flacura del bolsillo que no puede disponer para las acostumbradas exquisiteces que sabía consumir, porque hoy, el malvado e imperialista juez Claudio Bonadío le ha embargado su “modesta” caja de ahorros y tiene que subsistir con los magros ingresos de su jubilación y de una pensión de viuda que legalmente le corresponde.

Ahora ya no gusta más de la cara marroquinería que sabía usar. Ahora ya no tiene para comprar zapatos y vestidos en exclusivas casas de moda. Ahora las joyas y los relojes de marca son sólo un recuerdo.

Para esta etapa de su vida, hay que ataviarse como el más común de los hombres y mujeres de “ a pie”. Pulloveres ensanchados por el uso, sobre gastadas blusas y pantalones de feo corte han suplantado esa imagen de mujer de mundo que solo los más finos géneros podían cubrir su delicada piel. La imagen que mejor le cuadra es la de la mujer común, la de la ex Primera Mandataria que dejó su fortuna, producto de una “exitosa” carrera de abogada, en beneficio de los más humildes y de los desamparados.

Sinceramente, hoy me causa risa la postura a la que la han sometido quienes tienen la labor de producir una imagen que nadie le cree. Quizá, con esta estrategia pueda llegar a compungir algunos corazones, pero la mayoría de los argentinos ya había optado por un cambio cuando le dio la espalda a sus “candidatos” en las pasadas elecciones.

Y ese gesto de darle la espalda; esa falta de apoyo a aquellos que fueron señalados con su “todo poderoso” dedo; esa negativa a continuar con un modelo de país que dividió a la sociedad, que despilfarró riquezas inmensas, que ideo el plan más siniestro de apropiación de los bienes de “todos y de todas” no va a cambiar por el simple hecho de que ahora no hable, de que se vista como Doña Rosa y por que quiera mostrarse como una simple mortal, cuando hasta hace tan solo veinte meses era la más grande, la más poderosa, la más importante, la más buena, la más caritativa, la mujer que todo lo podía y la que se creía capaz de hacer y de decir lo que se viniera en gana, sin importarle nada ni nadie.

Los candidatos que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner eligió, con su pretendida inefabilidad y su arrogante visión, perdieron la elección de 2015 por que no tuvieron en cuenta la inteligencia de la ciudadanía. Y hoy, ella misma como candidata, va a saborear la misma amarga bebida.

Pensar que el pueblo se puede equivocar es uno de los peores pecados que jamás debe cometer un político. El pueblo nunca se equivoca. Los gobiernos, aún los peores de la historia de la humanidad, han surgido, única y exclusivamente, por obra de los pueblos, por momentos coyunturales de las sociedades. Siempre ha sido el pueblo, quien, en definitiva, ha dado el si o el no a un determinado personaje.

Las reglas de la política no son muy diferentes a las del comercio. A esa máxima que dice: “el cliente siempre tiene la razón”, le sigue otra que reza : “si el cliente no tiene la razón, revea la primera regla”.