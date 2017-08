ENRIQUE GAVIOLA, EL GRAN CIENTÍFICO ARGENTINO

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

Hoy 7 de agosto se cumple un aniversario de la muerte, en 1989, de Enrique Gaviola.

Es muy probable que Ud., lector, no haya tenido noticia de la existencia de este hombre. Es que fue un científico, no un militar, ni un político, ni un futbolista, ni una estrella del cine o la televisión. Y tampoco fue médico o economista, profesiones que suelen catapultar a la fama a algunos referentes.

Fue un físico, y aquí cabría preguntarse por qué Einstein es el único en ser conocido y recordado dentro de una profesión que hizo cambiar al mundo mucho más que otras. Porque quizás dejando de lado a Newton, nombre que la gente suele guardar en su memoria por la anécdota de la caída de la manzana en su cabeza, probablemente apócrifa, los físicos son olímpicamente ignorados. Fuera de su ambiente, casi nadie, o nadie, sabe quienes fueron Sadi Carnot, Maxwell, Planck, Lorentz, Born, Heisenberg o Schroëdinger, por nombrar unos pocos entre los más notorios.

Gaviola, mendocino recibido de agrimensor en la Universidad de La Plata fue a estudiar física en Alemania, donde se graduó en 1926. Fue discípulo y amigo de Einstein, quien integró la mesa que juzgó su examen final.

Luego se instaló en Estados Unidos, donde trabajó tanto en la parte teórica como en la experimental, y construyó aparatos todavía vigentes,como el fluorómetro, de gran importancia en bioquímica. Fue pionero en el desarrollo de los aceleradores de partículas y del láser.

Cuando volvió, para radicarse ya definitivamente en la Argentina, estuvo entre quienes crearon el Instituto de Fisica de Bariloche, hoy Instituto Balseiro, el CONICET, el Instituto de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba (hoy FAMAF), la estación Astrofísica de Bosque Alegre, en las sierras de Córdoba, y la Asociación Física Argentina.

En 1935 viajó a los Estados Unidos, donde participó en la construcción de grandes espejos para telescopios. Y fue él quien pudo solucionar un problema que amenazaba con hacer fracasar el proyecto del reflector de Monte Palomar, el más grande del mundo en su momento. Lo hizo a través de una novedosa forma de recubrir el vidrio con la fina capa metálica que lo convierte en espejo.

Cuesta referirse a Gaviola en el escaso espacio de una nota periodística. Su discípulo Omar Bernaola publicó un apasionante libro sobre este sabio argentino que aportó desde la teoría, los experimentos, la creación y dirección de las más importantes instituciones científicas nacionales, y dejó un legado de honestidad intelectual y moral impresionante.

En otro libro, su sobrina nieta Graciela González Gaviola de Díaz Araujo, lo recuerda de esta manera.

“Mientras estuvo en el Balseiro plantó todos los días un árbol, por eso al paseo y a la plazoleta le han puesto su nombre. Lo recuerdo como un hombre excéntrico, cultísimo, que manejaba un auto viejo que se llamaba Baturé, que hacía dulce casero y que cuando se quedaba sin trabajo por las peleas que tenía con los políticos salía en camioneta a vender huevos por las casas. Sobre su final estaba muy encorvado y se instalaba en un banco de la plaza España con un gorro con un pompón, a pensar, decía. Nunca perdió la lucidez. Era un agnóstico severo y una vez me lo encontré saliendo de jesuitas; cuando le pregunté qué hacía, me dijo: `Uno tiene que saber de todo´. Cuando murió lo único que tenía era un departamento en la ciudad y un terreno en Bariloche. Renunció a todos los cargos, a todos los honores. El único honor que aceptó fue el Doctorado Honoris Causa que le dio la UNCuyo en la época de Zuleta. Sé que salvó a muchos científicos alemanes, no sé cómo lo hizo, tanto como para que dentro de la comunidad científica lo llamaran el Schindler de los científicos”