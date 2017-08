El 70% cree que la economía mejorará, pero le piden al Gobierno más cambios

Siete de cada diez encuestados en todo el país tiene la expectativa de que la situación económica mejorará en el futuro, pero seis de ellos considera que el Gobierno debe realizar cambios en esa política. Se trata de dos de los datos centrales que arroja el denominado Monitor de Tendencias Económicas Sociales que elabora la consultora OPSM, un trabajo de 1200 entrevistas realizadas en todo el país entre el 24 de julio y el 3 de agosto.

El relevamiento coordinado por Enrique Zuleta Puceiro refleja un descontento mayoritario de aquellos que opinaron sobre las decisiones del Gobierno, pero también un optimismo sostenido sobre las posibilidades de crecimiento del país en el mediano plazo.

En lo estrictamente económico, el 60,4% cree que el Ejecutivo debe modificar su estrategia: 33,6% pide algunos cambios y 26,8% que sean profundos. El 30,8%, en tanto, piensa que habría que iniciar una política económica nueva y apenas el 6,2% cree que no deber haber ningún cambio. Sin embargo, esos datos contrastan con la buena percepción de la gente de cara a lo que viene. A la pregunta ¿cree usted que la situación económica mejorará?, un 71,9% opina que sí: 36,1% algo, 18,3% poco y 17,5% mucho. El 26,4% responde "nada".

Respecto a la inflación, mientras, existe incredulidad en torno a la postura del Gobierno de que está disminuyendo: el 59,7% opina que no viene en baja, y el 38,7% cree que sí. La mirada largoplacista en más benévola con el Ejecutivo: el 51% sostiene que la administración Macri la dominará, contra el 44,7% que dice que no lo hará.

La mitad exacta de los encuestados dice ser lejano o muy lejano a las posiciones del Gobierno en lo económico; el 30,1% siente cercanía y el 18,5% se considera al margen de esa dicotomía. Por su parte, el 47,9% de quienes respondieron no tiene miedo a perder el trabajo, contra un 36% que sí. No obstante, un 58,8% piensa que no sería fácil conseguir un empleo similar.

Como signo negativo para el Gobierno, tanto desde lo social como desde lo económico, el 44,9% cree que el país está mal o muy mal, el 32,4% lo califica como regular y sólo el 22,7% escoge las opciones "bien" y "muy bien". Como punto a valorar por el macrismo, el 53,2% de los encuestados apoya a Macri, el 54,7% cree que las cosas tenderán a mejorar y el 57,7% tiene una expectativa "muy positiva" o "positiva" sobre el segundo tramo del mandato presidencial, a partir de diciembre.

Además, el 64,3% detalla que la situación económica actual tiene que ver con el legado de las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. La imagen negativa de la ex mandataria es muy elevada: 64,1%, contra sólo un 34,5% de respaldo.

La imagen pública de las principales figuras políticas de Cambiemos también fue analizada. Macri cuenta con un aval del 58,6% y un rechazo del 40,8%, lo que le da un "positivo" de 17,8 puntos porcentuales. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tiene una imagen favorable del 64,2% y una negativa del 29,5%, lo que la ubica con un saldo de +34,7. Elisa Carrió también creció: 60,5% de apoyos contra 34,8% de rechazos, un positivo global de 25,7%.

También se consulta sobre qué pasaría un eventual ballottage entre Macri y Cristina: ganaría el Presidente, 49,5% a 41,1%. Finalmente, el 46% dice sentirse más identificado con Macri y el 31,1% con la ex presidenta. Pero el 41,6% sostiene que su calidad de vida era mejor en el mandato de Cristina, contra el 24,2% que valora la gestión actual.

