Brian Sarmiento estuvo en lo de la Su, ¡y la rompió!

Brian Sarmiento, actual jugador de Newells All Boys, participó junto a Susana Giménez en el sketch de la empleada pública.

El jugador Brian Sarmiento, fue la figura invitada del sketch de la empleada pública en el programa de Susana Giménez. Como era de esperarse, conquistó a la conductora con su enorme carisma y con sus historias de lo más divertidas.

Brian comenzó con una anécdota: un cumpleaños al que fue en Mónaco en el que se encontró con Bono. “Tenía un perfume que me dieron unas ganas de darle un beso que me volvieron loco”, confesó, aunque aclaró que a él le gustan las mujeres.

Él no conocía al cantante y su amigo, el que lo invitó al cumpleaños, le contó quién era. “¡Nunca cantó en Pasión de sábado!”, bromeó el futbolista.

Después contó la historia de la bala que tiene alojada en la espalda. “A mí me gusta compartir momentos con las chicas porque estoy soltero. Llega un momento que me aburro o nos quedamos sin conversación y digo, ‘¿sabés que estoy medio dolorido?, me duele la bala'”, contó. Entonces, cuando las chicas le piden que les muestre la bala, él las invita a su casa.

El divertido sketch tuvo contó con un Brian Sarmiento que invitó a Susana a cenar, ante las constantes bromas de Gasalla, en su personaje, que insistía con que su compañera estaba soltera.