RAFAELA:Denuncia que Le robaron $ 15000 en el casillero de tienda Boliviana ¿MMM?

El hecho ocurrió en el local de Sargento Cabral y Bv Santa Fe. Los propietarios no se quieren hacer responsables. ¿ no es una suma demasiado alta para llevar en un bolso?

El hecho habría ocurrido en la mañana de ayer. En el lugar la denunciante dejó su bolso en el casillero ya que es una practica obligatoria que se debe hacer por disposición de los dueños del local. Cuando fue a retirarlo se percató que el mismo ya no estaba. La denunciante solicitó las imágenes de la cámara de seguridad y la respuesta de los propietarios habría sido que no es de responsabilidad de ellos lo ocurrido y no le quisieron dar una solución.

La mujer denunció que en el bolso que le habrían sustraído ella levaba la suma de PESOS QUINCE MIL, más cosméticos y otras pertenencias. Todo muy raro, no es que no creemos en el relato, solo que nos llama la atención que se lleve en el bolso la suma de $15000 para concurrir a un comercio que se caracteriza por vender ropa a bajo costo y hacia un sector social de poco nivel adquisitivo. La justicia tendrá la ultima palabra, pero hay cosas que no cierran.....