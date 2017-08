Cristina se abre PASO

A una semana para las PASO, la ex presidenta sigue liderando las encuestas en territorio bonaerense.

A una semana de las PASO bonaerenses, Cristina está merodeando el 40%, es consenso entre encuestadores que gana la elección, salvo eso sí, el profesor Giacobbe que sugiere que la empata.

El triunfo de Cristina Kirchner se dará por la combinación de tres variables, que son: 1) el piso electoral del Frente Para la Victoria en Provincia en 2015, donde en PASO y primera vuelta Daniel Scioli obtuvo en promedio el 39% de los votos, 2) el daño social provocado por el Gobierno con el ajuste, especialmente en el conurbano bonaerense y 3) la potencia propia de Cristina como candidata que jamás perdió una elección en territorio bonaerense ya desde el año 2005, cuando fuera candidata a senadora enfrentando a Hilda “Chiche “Duhalde y buena parte de la estructura del PJ bonaerense, a los que literalmente arrasó, sacándoles más de 20 puntos de diferencia”.

En segundo lugar nítido en las preferencias aparece el frente oficialista que mide 25% hoy y proyecta un 30% de los votos al final de la elección, que lleva como candidato al ex ministro de Educación, Esteban Bullrich.

El funcionario candidato, denunciado públicamente por haber cometido fraude en las internas con que arrebató a López Murphy el partido Recrear, es tan mal candidato que si no fuera por el apoyo que reciben de los grupos de medios de comunicación oficialistas (la mayoría), que ya sin pudor o inflan y sostienen, el ex ministro de Educación hoy perdería con Néstor Pitrola.

Finalmente el tercero en las encuestas en torno al 18% de intención de voto es Sergio Tomás Massa con el frente 1País, que empecinadamente sostiene su posición de primer pan oficialista mejor ranqueado, muy lejos de Aníbal Florencio Randazzo, que también es un candidato que circunvala el universo pan oficialista y toma votos del mismo segmento electoral que sostiene a Sergio Massa y en el ballottage del año 2015 acompañaron con su voto a Mauricio Macri.

De hecho Aníbal Florencio Randazzo se nutre de los electores desencantados de Macri aunque hoy está apenas en el 5% de intención de voto, que al analizar su composición, de cada tres votos que obtiene uno es peronista no kirchnerista y los dos restantes son electores perdidos por Macri.

Fuente: Perfil

Con respecto a las imágenes, Cristina Kirchner tiene en la Provincia un 51% de imagen positiva, superando a la gobernadora (María Eugenia) Vidal, que tiene un 47% de imagen positiva y en caída, mientras Macri apenas alcanza el 37% de menciones favorables, aunque estos datos los medios oficialistas no los informan o los distorsionan porque, ya sabemos, no conviene a sus intereses corporativos.

Ahora lo digan o no los medios macristas y su coro de repetidores Vidal se está cayendo en imagen aceleradamente, porque nunca pudo levantar el desgaste que le provocó el conflicto docente por lo que cayó en mucho descrédito, combinado con que no muestra gestión a la sociedad bonaerense y con estas carencias no se puede sostener durante mucho tiempo la adhesión que en algún lejano momento ya, ciertamente tuvo.

Finalmente en el cuadro de apertura observan las resultados de la encuesta realizada por la Consultora “Dicen”, durante los días 01/08/2017 y 03/08/2017.

La recolección de datos se realizó telefónicamente con tecnología IVR (respuesta de voz interactiva), utilizando preguntas pregrabadas que los entrevistados responden por medio del teclado.

La selección de hogares se realizó a partir de una muestra aleatoria de teléfonos fijos. Posteriormente los resultados fueron ajustados por parámetros censales de municipio, sexo, edad, nivel educativo y alternativamente, voto en el ballottage de 2015.

La cantidad de casos efectivos fue 940. El margen de error estimado (para p=0,5 y bajo un nivel de confianza de 95,5%) no supera +/- 3,3%. Poco error, bastante menos que el que cometieron ustedes, estimados lectores de PERFIL al votar mayoritariamente a este Excelentísimo Señor Presidente, que ahora tenemos que fumarnos todos cuatro pirulos y sin chistar. ¡Por Dios!