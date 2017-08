Haciendo campaña por sus candidatos,Castellano inauguró obra de iluminación

El intendente Luis Castellano, el concejal Jorge Muriel y el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, concurrieron el viernes por la noche a recorrer y apreciar el nuevo tendido lumínico de avenida Gabriel Maggi.



También estuvieron presentes en esta recorrida de obra, la coordinadora del Área de Vecinales, Melina Engler; Carla Gómez y Hugo Hernández, presidenta y vicepresidente del barrio Italia; y Lucas Orellano, vicepresidente del barrio Mora.



Cabe recordar que la obra de pavimento y desagües aún no está concluida, pero en respuesta a un pedido puntual de los vecinos, se adelantó la instalación de las columnas de luces para dotar de mayor seguridad al sector.



"Era un reclamo de los vecinos de estos barrios", reconoció el intendente Castellano en alusión a la iluminación. "La avenida se usa muchísimo, pero no podemos concluir la pavimentación hasta que no esté finalizada la obra del nuevo desvío de tránsito pesado; pero mientras tanto, adelantamos las luces para darle seguridad al tráfico y para la prevención del delito", observó.



"Aquí estamos con miembros de las comisiones vecinales de algunos de los barrios beneficiados con esta obra, que nos acompañan, que nos ayudan a gestionar y son el nexo entre la Municipalidad y los frentistas", señaló el primer mandatario.



"Vinimos con el concejal Jorge Muriel, con quien ya habíamos visitado la obra días atrás, cuando aún estaban instalando las luces", recordó el titular del Ejecutivo. "Falta un tramo para terminarla, pero la mejora ya comienza a notarse: las luces le dan otra calidad de vida a este sector de la ciudad".



Por su parte, el concejal Jorge Muriel subrayó que "se hace realidad un pedido de vecinos de este sector, que ahora queda enlazado con la pavimentación e iluminación de avenida Italia, para más seguridad de todos: conductores y quienes viven sobre esta avenida".



Carla Gómez, presidenta del barrio Italia, agregó: "estamos muy felices por este gran paso para el sector norte; es una obra que nos favorece a muchos vecinos, tanto de acá como de los barrios Virgen del Rosario, Mora y Zazpe; el norte está mejorando, es un paso más que damos y ya estamos a pasitos de terminar casi todas las obras", enfatizó, en relación a la terminación completa de la avenida.



Por su parte, Lucas Orellano, vicepresidente del barrio Mora, comparó la obra con la de avenida Italia y comentó la alegría de los vecinos que salían de sus casas al ver que las luces encendían por primera vez.