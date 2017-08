Con la economía volando en octubre, el Gobierno espera ganar sobre la hora

El discurso oficial muestra por un lado la confianza de lograr un buen resultado en el distrito más difícil como es la provincia de Buenos Aires y en particular el arraigo de Cristina en el Conurbano. Pero al mismo tiempo también procura que un resultado negativo no altere la reactivación que ya muestra la economía y en particular la estabilidad que mostró el dólar en los últimos días, tras la intervención del Central.