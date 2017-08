En Buenos Aires: Apatía, polarización e incertidumbre de cara a las primarias del domingo

Los sondeos ubican a la ex presidenta al frente de la elección. El resultado final del domingo sigue, para muchos, abierto

A una semana de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) los candidatos en la provincia de Buenos Aires librarán la batalla electoral por el cargo más disputado del país: la senaduría nacional.

Según los últimos sondeos (ver gráficos) la elección está polarizada entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por Unidad Ciudadana y el ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich por Cambiemos. Dos encuestas incluyen en la pelea a Sergio Massa, del frente 1 PAIS, aunque disputando el segundo lugar con Cambiemos.

Las PASO se dan en “un clima de indiferencia, un clima de desinterés a pesar de que la publicidad gratuita en los medios es abrumadora”, explicó el encuestador Ricardo Rouvier. Para Fernando Zack de Analogías “los electores está entrando ahora en el clima electoral y hoy tenemos un porcentaje de indecisos de aproximadamente el 7 por ciento”. Otros afirman que continúa en el 10 por ciento.

“La gente aún no está en modo elección, no está del todo conectada, no tiene a esta elección en la cabeza. Por eso los datos que surgen en las entrevistas con los votantes los tomamos como una aproximación”, explicó Federico González de la consultora Gonzalez y Valladares.

En las PASO de hace dos años la concurrencia electoral fue del 74 por ciento, aunque esa elección fue para cargos ejecutivos: Presidente y Gobernador de la Provincia. “En las elecciones legislativas como la actual el interés disminuye”, explicó Zack.

En el oficialismo señalan que si disminuye el número de votantes, aumenta el porcentaje de la ex presidenta. Por eso tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal están incrementando las apariciones territoriales y en medios de comunicación. “Tenemos que seguir haciendo juntos y el día 13 y en octubre tenemos la oportunidad de decir que estamos convencidos de lo que estamos haciendo”, subrayó el Presidente en Bahía Blanca esta semana.

El desinterés del electorado, la falta de competencia dentro de los partidos y coaliciones que se presentan (la puja se da solo a nivel municipal, no en los principales cargos) y el costo presupuestario de 2.800 millones de pesos para concretarlas, han generado críticas en los distintos partidos políticos y la mayoría se ha pronunciado a favor de eliminarlas..

“Argentina había avanzado muy bien (con las PASO) simulando el sistema uruguayo. Las PASO ofrecen reglas de juego equitativas y una democratización interna. Pero que no se usen las PASO es, desde todo punto de vista una involución democrática”, razonó el politólogo cordobés Mario Riorda.

CRISTINA, BULLRICH O MASSA?

Todos los encuestadores consultados por El Día, indicaron que se encuentran realizando el trabajo de campo del último sondeo de opinión antes de las paso del domingo próximo. Estos resultados se conocerán en el transcurso de esta semana.

Pero hasta ahora, las encuestas muestran en primer lugar a Cristina Fernández de Kirchner y en segundo a Esteban Bullrich. Analogías (que viene trabajando para Unidad Ciudadana), CEOP, Rouvier, González Valladares (que habitualmente encuesta para Massa), Management Fit y Aresco, dan en primer lugar a la ex presidenta con porcentajes que varían desde el 29,7 al 35,6 por ciento. Y al candidato a senador de Cambiemos detrás con una variación del 23,1 al 31 por ciento.

La mayoría de las consultoras sitúan a Massa en el tercer lugar, aunque González Valladares y Management Fit lo ubican peleando el segundo lugar con Cambiemos aunque dos puntos abajo de Bullrich.

Florencio Randazzo está clavado en el cuarto lugar, con un porcentaje que varìa entre el 5 y el 6 por ciento, y con Rouvier que le adjudica el 9,7 por ciento de intención de voto para las PASO.

FIDELIDAD DEL VOTO, DUDAS Y TRASPASOS

Para Rouvier “el voto más fiel es a Cristina y Massa es el que registra el voto con menor grado de fidelidad”. Y agregó: “estamos registrando que todavía hay un movimiento de votos”

Federico González coincide, pero con números: “El 83 por ciento de los votos de Cristina están seguros, pero en el caso de Massa es el 69 por ciento y en Macri el 68 por ciento”.

Otro dato que agregaron los analistas tiene que ver con la percepción que el electorado tiene de la figura del candidato a senador nacional de Cambiemos.

“Con Esteban Bullrich - dijo Fernando Zack- hay una gran incógnita sobre lo que va a suceder. Cuando nosotros le preguntamos a la gente la intención de voto por fuerza política, es decir de Cambiemos asociado a Macri y Vidal, la intención de voto es de 31,5 puntos. Ahora si preguntamos por Esteban Bullrich esa intención de votos baja a 24 puntos, con lo cual recién el día de la elección vamos a saber cuál de las dos cifras está más cerca. Por eso el principal desafío de Bullrich es ver si puede capitalizar el verdadero caudal electoral de Cambiemos”.

Según González “Bullrich tiene un alto grado de desconocimiento”. “A veces anda bien y a veces mete la pata, además es un candidato gris que no genera demasiada pasión”.

Y dijo: “siempre elogié las estrategias de campaña de Cambiemos e incluso el trabajo de un personaje polémico como Durán Barba pero creo que la erraron con esto de mostrar a los candidatos de la mano de (María Eugenia) Vidal porque están presentando a sus propios candidatos como cartón pintado”.

En cambio Fernández de Kirchner, con la estrategia de esquivar el trato personal con la prensa, no hacer declaraciones y hacer actos sorpresa, ha logrado consolidar su núcleo duro y según Analogías, encuestadora que la viene midiendo desde octubre del año pasado, “ha incrementado su porcentaje desde que lanzó su campaña”.

Con respecto a Randazzo, Rouvier arriesgó: “lo vemos creciendo porque pasó de lo invisible a lo visible”. “Se metió en la campaña tarde – dijo- tarde pero se metió. Hay mucha gente que no sabía que era candidato”.

Fernando Zack sumó otra opinión sobre el ex ministro del Interior: “a partir de la aparición de Randazzo como candidato, Massa cayó 3 puntos, o sea que están disputando más o menos el mismo electorado”.

En la última semana antes de las PASO, los candidatos entrarán en el vértigo final de la campaña y las diferentes fuerzas políticas arriesgarán las últimas fichas.

Ahí se sabrá si, resultados en la mano, los números y análisis de las consultoras se confirman o son desmentidos en la elección del domingo próximo.

