Hay que encontrar soluciones diferente para que el no cierren más tambos

Son muchos los años en los que venimos escuchamos las penurias de los tamberos en términos económicos, más allá de los dramas que han ocasionado las lluvias y las napas en lo que pretende sostenerse como la cuenca lechera más importante de Sudamérica. Lejos de pretender una asistencia, que debiera ser permanente ante la endeblez de la actividad, del Estado, los productores vienen pergeñando sistemas que modifiquen la vulnerabilidad del sector primario de la cadena láctea. En este sentido una de las conclusiones a las que se arriban luego de la jornada dedicada a los productores que se desarrolló ayer en la ExpoRural 2017, con la participación de especialistas en distintos temas, fue que se podrían potenciar las ideas santafesinas que buscan transparentar el mercado y robustecer al tambero, con un objetivo final concreto: darle previsibilidad al sector.

Esto no minimiza los demás contenidos de las charlas, que ofrecieron un panorama acabado sobre la posibilidad de invertir y presentaron las diferentes alternativas financieras donde el productor puede apoyarse. No obstante, cualquier mecanismo o información puede resultar estéril si no se solucionan o mejoran los aspectos estructurales de la lechería.

En busca de una proyección

La presencia del CPN Julio Calzada, uno de los especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, tuvo que ver con la búsqueda del sector primario lechero de dejar a navegar a ciegas. Esto se resume en la posibilidad de obtener un precio de pizarra, como la soja o el maíz, y un vínculo con las industrias refrendado a través de una firma tangible. Dialogamos con Gustavo Vionnet, presidente de CARSFE, quien explicó que un mercado institucionalizado de leche significa que haya herramientas en la negociación producción-industria que evite que sigamos comercializando leche como hace 50 años atrás: de manera verbal, conociendo el precio 40 o 50 días después, no sabiendo cómo y cuándo nos van a pagar, ser precio aceptante y al mismo tiempo ser calidad aceptante. Los laboratorios están en las industrias por lo tanto los análisis los hacen ellos y nos dicen con esos análisis cuánto nos van a pagar. Toda una serie de normas que tienen que ver con comercializar en un mercado más institucionalizado como tiene la carne y otros productos. Nosotros necesitamos un producto estándar y generar contratos escritos para generar precios públicos que van a servir de referencia a todos los productores. Vamos a tener una lechería bastante más previsible de lo que es hoy".

-Vienen hablando mucho de esta necesidad. ¿En qué paso están de conseguir que se implemente este mercado?

-Mucho tiene que ver con los estados provincial y nacional. El trabajo nuestro tiene que ver con generar en lechería como en otras actividades mercados más previsibles, por ende mercados que son instituciones y que esas instituciones de alguna manera eviten la anarquía. Que nos metan dentro de una organización donde es previsible la información que sale del negocio. Nosotros operamos sobre el gobierno provincial y nacional de tal manera que esos instrumentos salgan a la luz, operamos sobre la Bolsa de Comercio, hoy vinieron a exponer que tienen los contratos listos para que los productores los inscriban. Y eso va a generar un precio de pizarra en Rosario, como los del agro. Todo eso va en camino, ojalá que sea muy rápido porque lo necesita la lechería.

-¿Otra gran herramienta es la consignataria?

-Sí y no depende ni de la industria ni del Estado, depende de los propios productores. Es juntarse para defenderse mejor. Y no juntarse gremialmente solamente, es juntarse desde el punto de vista comercial, defender el negocio. Defender el negocio es profesionalizarlo, formar una organización donde quien negocie la leche sea un verdadero profesional con conocimiento de la lechería y negocie de igual a igual con la industria. Donde juntemos tal volumen de leche donde la industria se sienta que no tiene más poder sobre ese volumen que el que tiene sobre un tambero de 2000, 3000 o 4000 litros. Nuestro objetivo es proveer a todas las industrias de leche, pero esa negociación debe ser de igual a igual y con el marco legal de un contrato, donde fijemos si hay diferencia en la calidad de leche cómo se arbitra, donde se indique qué sucede si alguien no cumplió el contrato. Herramientas básicas donde la unidad de los productores nuevamente es necesaria para poder equipar el poder de negociación entre producción e industria.

-¿Creen que esa unión estratégica develaría márgenes económicos ocultos?

-Hoy vemos que la industria no paga todo lo que podría pagar y los productores no somos capaces de poder negociar arribando a ese valor que se podría pagar. Pensamos que formando una organización muy económica, muy chiquita pero muy profesionalizada, va a darnos esas herramientas para poder acceder al mejor precio que es capaz de pagar la industria.

-¿Cuánto los han oído los estados provincial y nacional hasta aquí?

-La Provincia ha generado herramientas para el mercado institucionalizado y ha dado el primer paso en la convocatoria para que se conforme la consignataria láctea. Ha llamado a los grupos que comercializan leche cruda y de alguna manera ha favorecido que esto empiece a trabajar. De hecho los privados nos juntamos y empezamos a trabajar hace más de un año y estamos ya en una prueba piloto, donde se ven importantes avances. Tuvimos al Subsecretario de Lechería escuchando hoy (por ayer) escuchando que existe esto, qué objetivo tiene y que es bueno que el Estado se ocupe de equilibrar el poder de negociación entre los eslabones y no permitir que haya dominancia de uno sobre otro. Más allá de lo que piense el Estado, nosotros lo vamos a hacer igual, este es un acuerdo entre privado. El Estado podría incentivar para que esto funcione, simplificando tasas de sellado, de ingresos brutos, etc.

-¿Y cuánto avanzaron con la consignataria respecto de lo que deseaban?

-Tenemos 6 grupos iniciales de comercialización de leche cruda que son los que están haciendo la prueba piloto, que van a ser los fundadores de la consignataria y que después van a invitar a todos los productores y grupos a sumarse a formar una gran organización que necesita Argentina. En el mundo el éxito de las lecherías han sido grupos que se han juntado para generar organizaciones que sean capaces de comercializar, después industrializar. Pero de alguna manera encontrar herramientas que nos saque de la puja con el privado entre el más grande y el más chico.

Es nuestra

Por Ezequiel Barberis. Quizás sea cierto que durante los días previos al inicio, el ciudadano promedio no manifieste abiertamente sus expectativas por la cercanía de la muestra. Ni que se desviva por conocer los detalles de la agenda, o las autoridades que confirmaron su presencia. Ni tampoco se preocupe demasiado por cuántos animales compondrán las Juras o si habrá charlas técnicas específicas.

Muy probablemente sea cierto que, más allá de la importante cobertura que le destinamos los medios de comunicación -algunos más que otros-, hasta que los stands, las banderas, las grandes máquinas y la voz del locutor oficial no marcan el comienzo del evento, la gran mayoría de los rafaelinos ni siquiera se percaten de su inminencia.

Pero también es cierto que una vez que las puertas del predio se abren, nadie puede estar ajeno. Casi por inercia, no existe conversación en cualquier punto de la ciudad o la zona, donde el tema no emerja con absoluta naturalidad. Y dentro de las charlas, una pregunta se repite con reiterada frecuencia: "¿qué día vas?".

No es casual. En absoluto.

Es que la ExpoRural logró erigirse desde hace mucho tiempo como una cita obligada para propios y extraños, desconociendo fechas aún dentro del tradicional mes de agosto, haciendo que sean unos pocos quienes se dan el lujo de no visitarla, al menos por un rato.

Rafaela y la región se han apropiado de la muestra. Consciente o inconscientemente -en todo caso, un dato que hace la diferencia-, pero lo han hecho. Y es absolutamente saludable para la vida institucional de una ciudad caracterizada por el empuje de sus organizaciones.

En tiempos en los cuales hablar de compromiso resulta casi utópico, en cualquier orden de la vida, encontrar que una comunidad experimenta tal nivel de arraigo con una actividad, resulta tan sorpresivo como gratificante.

Caminar los pasillos, observar una y otra vez las marquesinas, recorrer cada espacio, llenar los salones con un bullicio cargado de vitalidad. Devolver una sonrisa con otra, interactuar, fundirse entre la multitud con placer. Tocar aquello que resulta comúnmente inalcanzable, dejarse asombrar como la primera vez con la belleza de la naturaleza.

Todo es posible en la ExpoRural.

Pero, por sobre todas las cosas, cada vez que alguien cruza el umbral de avenida Brasil está permitiéndole a la inmensidad de la ciudad mezclarse con el potencial del campo sin atajos ni resguardos. Una posibilidad que sólo se da una vez al año, durante cuatro días.

Bienvenido sea que "la expo" siga siendo nuestra. Que jamás pierda su esencia, ni que dejemos que se pierda.

Que el compromiso siga siendo con la historia y con la cultura de nuestra región, pero también con nosotros mismos. Y bienvenido sea que la opción de no asistir siga sin tener cabida en el imaginario listado de opciones para este fin de semana.