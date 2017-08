Macri: "El dólar no es nuestro problema, es la inflación"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que la suba del dólar no es un problema que mantenga en vilo al Gobierno al sostener que el verdadero tema en el que trabaja el Ejecutivo es "la inflación".

"El dólar no es nuestro problema, es la inflación", aclaró el Presidente desde Bahía Blanca donde participó de un acto con la gobernadora María Eugenia Vidal y demas candidatos del PRO en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario cuestionó -aunque sin nombrarlos-, a candidatos opositores en un acto partidario de Cambiemos, al preguntarse "por qué estos señores o señoras, que han gobernado tantos años, y que ahora de golpe dicen ’tenemos la solución no las aplicaron cuando gobernaron".

Y enfatizó: " A los argentinos que aún no ven el crecimiento que yo sé lo que les pasa, y que no hay día que no me vaya a dormir sin pensar si habré hecho lo necesario para resolverle los problemas".