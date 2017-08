Cámaras de seguridad en las escuelas por los robos

El Concejo Municipal retomó ayer las sesiones ordinarias luego del receso invernal y claramente dirigió sus miradas a las urnas que se abrirán el próximo domingo 13 del corriente. Es que los principales oradores fueron quienes son candidatos a renovar sus bancas y los temas que más se repitieron estuvieron ligados a las principales preocupaciones de los ciudadanos: seguridad y educación.

La demostración de que las elecciones no se pierden de vista a la hora de legislar se dio cuando en el primer proyecto (en donde se le solicitaba a la Provincia que reabra el destacamento policial del barrio 17 de Octubre y que informe cuántos, cuándo y cómo llegará el personal necesario), Raúl "Lalo" Bonino, quien informó la mayor cantidad de proyectos, aclaró que le aclaró al Intendente que "desde este concejo no ponemos palos en la rueda: acompañamos en los reclamos y hacemos críticas". "Este reclamo no es de la Intendencia o del Concejo: es de la ciudadanía", completó e indicó que hay vecinos que dicen que se ven luces y se escuchan ruidos. Jorge Muriel, por su parte, agregó que "sacaron la placa y dicen que sacaron los muebles".

En pedidos posteriores, como el de los recorridos de los patrulleros de la GUR y de la capacitación hacia ese personal municipal en particular, la estrategia oficialista retomó una tradición: adelantar las respuestas "in voce", a través de Marcelo Lombardo.

Con respecto al proyecto del oficialismo que propone instalar cámaras de seguridad en las escuelas, Jorge Muriel (otro candidato) indicó que si bien el proyecto se había presentado en junio, antes del receso, en los últimos días recobró importancia a partir de diversos hechos de violencia cerca de las instituciones educativas. "Sabemos que hay nuevas tecnologías para lograr un camino seguro para os colegios primarios y secundarios, más allá de las

alarmas de las escuelas", indicó y mencionó que luego de la reunión que mantuvo el Intendente Castellano con el Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, por la tarde hubo una importante reunión en la Jefatura de policía, en donde intervinieron funcionarios municipales y de la Provincia "para ver como se puede establecer un camino seguro, con una multiplicidad de acciones".

Por su parte, Natalia Enrico, remarcó el constante acompañamiento desde la Regional de Educación (su delegada es quien secunda a la socialista en la nómina a concejales) sobre estos temas y la mutua colaboración con el Secretario de Educación local, Jerónimo Rubino. "Creo que hay que ver cuáles son las escuelas que ameritan cámaras, pero también creo que es importante enfatizar que, además de las cámaras de seguridad, seguir fortaleciendo desde distintos ámbitos, profundizar estrategias que apuntalen a lo social. Debe haber un compromiso en los tres niveles. Ahora, esperemos los resultados", indicó.

Esta frase habilitó a que Muriel le recordara que para poder lograr avances en materia social, el Gobernador Lifschitz "debe cumplir con el federalismo hacia el interior de la Provincia, de la misma manera en que lo exige a la Nación. Debe incluir a otras localidades en el Plan Abre para poder trabajar desde lo social".

Por otra parte, los concejales también sugirieron al Ejecutivo crear una "Plaza de los sentidos", destinadas a personas con discapacidad en alguna de ellos, como un espacio de estimulación, recreación e inclusión. El PRO se basó en una experiencia de la ciudad de Córdoba. En tal sentido, Evangelina Garrappa, comentó que en la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado se había evaluado esta posibilidad, pero el costo había sido un impedimento.

Finalmente, los concejales declararon de Interés Municipal a "es tan fácil romper un corazón", un rap elaborado por alumnos de la Escuela Peralta Pino del Zazpe, para concientizar sobre el vandalismo. Docentes, padres y alumnos estuvieron presentes en la sesión.

Fuente: La Opinión