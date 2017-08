Alimentación intuitiva: el método para comer lo que el cuerpo te pide

Cuando tenemos hambre, el cuerpo nos envía señales. Es importante ingerir alimentos en esos momentos y no por aburrimiento ni por el simple acto de almorzar o cenar. En este sentido, no hace falta esperar a estar famélicos para comer ni seguir tragando si ya nos sentimos satisfechos.

Susie Orbach, autora del libro “Comé lo que te pida el cuerpo” detalló las 5 claves de la alimentación intuitiva, para aprender a comer cuando necesitamos alimento y dejar de lado los malos hábitos que nos hacen engordar.

1. Comé cuando tenés hambre

Como decíamos antes, no hace falta esperar a que no puedas más de las ganas de comer. Y si no estás seguro de tener hambre, mejor pasar por alto la ingesta. Para esto es importante empezar a darse cuenta de las señales que el cuerpo envía.

2. Comé lo que tu cuerpo te pide

No planifiques lo que vas a ingerir. Para saber bien qué alimento querés comer, debes imaginarte comiendo eso y si aún sigues con ganas de comerlo, hacelo.

3. Intentá identificar por qué comés cuando no tenés hambre

La comida solo satisface a los estómagos hambrientos. Necesitarás encontrar una respuesta de por qué lo haces sin hambre, para de esta manera modificarlo.

4. Saboreá cada bocado

Tomate tiempo para comer y disfrutá del sabor y la textura de los alimentos.

5. Dejá de comer cuando te sientas satisfecha

Únicamente consumí alimentos en los momentos en los que tengas hambre.