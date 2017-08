Se inauguró la 110º Expo Rural Rafaela

Leonardo Alassia, coordinador general del evento y prosecretario de la Sociedad Rural de Rafaela fue el único orador en el acto de apertura.

“Nuestro productor es una persona preparada para enfrentar las adversidades y también para emprender la soluciones. Basta con recorrer cada rincón productivo de nuestra zona, muy castigada por diferentes eventos climáticos estos últimos 18 meses, para entender que el amor a la producción y a su país es un sentimiento único”, manifestó Alassia.

Luego del corte de cintas quedó oficialmente inaugurada la 110º Expo Rural Rafaela. Pedro Rostagno, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, acompañado por el Intendente, Luis Castellano, los Concejales Bonafede, Mársico, Muriel, Visintini, Bonino, Garrappa y autoridades provinciales entre las que se encontraba el Diputado Omar Martinez realizaron la primera recorrida por los diferentes stands.



"Tiene altísima importancia la situación del campo para nuestra ciudad, porque una de las bases de nuestra matriz productiva es la actividad agrícola ganadera", manifestó el primer mandatario en declaraciones a la prensa.



"El sector agropecuario, el sector metalmecánico vinculado con el campo, y el sector agroalimentario, son parte importantísima de nuestro entramado económico"; precisó.



"Quiero señalar el desafío de los dirigentes de hacer nuevamente esta Expo, de volver a hacer realidad un año más, con un gran esfuerzo, esta muestra, que es un lugar de encuentro, de intercambio, y parte de la identidad de la ciudad", amplió la máxima autoridad municipal. "Y si el tiempo acompaña, será un fin de semana con mucho éxito aquí en el predio ruralista".



Respecto de las inundaciones que marcaron decisivamente la producción económica ruralista y a no pocas localidades de la región, el intendente señaló: "todavía siguen teniendo consecuencias, porque fueron dos veranos seguidos de crisis, y aún queda agua en algunas zonas; el impacto en las cosecha, en los tambos y en la cría de animales fue inmenso". En ese sentido, Castellano subrayó el "duro golpe para la cadena láctea, con el cierre de tambos", y que esa "compleja situación repercute directamente en el empleo y en el consumo en la ciudad".



"Deben poner más atención los gobiernos nacional y provincial en la cadena láctea, que es básica en la producción regional", reafirmó, "así como sucede con otras cadenas productivas, donde hay una mirada más específica, como por ejemplo la cadena del petroleo, en la que que se trabaja con quita de retenciones e incluso con regalías petroleras", ilustró el titular del Ejecutivo, en referencia a una política del Estado argentino. "Me parece que la cadena láctea tiene que tener una mirada más fuerte para solucionar un problema que viene de muchos años, porque la influencia en nuestras ciudades y pueblos es muy alto", insistió.



Con respecto al plan hídrico, Castellano indicó que "el gobierno de la provincia lo viene demorando, yo espero que se ponga en marcha definitivamente, porque toda nuestra cuenca necesita contar con una planificación: son muchos años de inundaciones repetitivas".



"El gobierno provincial debe cumplir con las inversiones que se necesitan; nosotros estamos dispuestos a apoyar, ayudar, acercar nuestros proyectos, pero debe haber un plan estratégico de desagües; es fundamental para que no sigamos teniendo las inundaciones que tenemos", observó.