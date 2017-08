Se le ve todo: Kim Kardashian la rompió con su nueva musculosa

Kim Kardsashian es una de las celebrities más famosas del momento y cada vez que sale a la calle, deslumbra con looks infartantes.

Kim Kardashian logra que todos hablen de ella, y generalmente se debe a sus polémicos looks y a sus jugadas declaraciones sobre relaciones y maternidad.

En esta ocasión, Kim Kardashian salió de compras con su medio hermana, la famosa Kendall Jenner, por Nueva York y a la salida fue captada por el ejército de paparazzis que la sgue por todos lados.

Como no podía ser de otra manera, Kim Kardashian dio la nota y logró eclipsar a su hermana con una musculosa negra que no dejaba nada librado al azar debido a que no llevaba nada puesto y se le veía todo. ¡Tremenda!