NO SE PUDO PERO ¿SE PUEDE?

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N



https://www.facebook.com/isanacypop/

“Sí, se puede. Sí, se puede” machacan los funcionarios macristas en los actos de campaña. Pero la realidad muestra que no pueden: no pueden bajar la inflación, no pueden lograr que vengan inversiones productivas, no pueden brindar seguridad a la población, no pueden evitar que los niños bien sigan corriendo picadas en las calles de la ciudad, dejando muertos y discapacitados en cantidad.

Esta no es una crítica exclusiva al gobierno actual, porque los anteriores, en general, tampoco pudieron: la inflación reinó, a veces convertida en hiper; la delincuencia fue siempre en aumento, al menos desde la destrucción del aparato productivo por el menemismo; los autos se construyeron cada vez más potentes y veloces y se impuso una cultura que valoraba moralmente al más fuerte, aunque estuviera del lado del mal.

Pero quien gobierna tiene que hacerse cargo; podemos repetir mil veces que Rivadavia rifó al país con el empréstito de la Baring Brothers, y que Roca le puso el

moño al paquete al concretar el llamado “pacto Roca Runciman”. Pero ya no podemos pedirle a esos próceres(?) que den marcha atrás con sus medidas. Tenemos que pedirle que arreglen las cosas a quienes gobiernan hoy.

Como pasar la pelota hacia atrás o tirarla afuera

Hay adláteres de Cambiemos que, estoicamente, aceptan participar como panelistas en programas de TV, aunque se enfrenten con pesos pesados de la oposición poseedores de una experiencia y bagaje cultural muy superior. No se puede negar la vocación de servicio que exhiben defendiendo su causa. Van con su bagaje de argumentos, tan similar a los que portan sus congéneres que uno no puede menos que sospechar que se trata de un libreto único a cuyo autor, por conocido, no es necesario mencionar.

Y a veces se trata de un guión pasado de moda. Mencionemos el que contiene textos que ya fueron dejados de lado en virtud de la campaña, como los que se refieren a la economía. Hablen de cualquier cosa menos de este tema, recomendó el mentor. Pero es lo que hay, y los voceros no pueden evadirse cuando se trata de esta materia en la discusión.

“Hemos conseguido bajar la inflación”, dicen, por ejemplo, cuando se expone que, con suerte, se habrá logrado llegar a la misma cifra con la que iniciaron el mandato, luego de una suba brutal, que se llevó buena parte del salario de los trabajadores.

Por supuesto, la réplica es instantánea, y el resto de los participantes se le lanza a la yugular. “Miente” grita uno de ellos, enarbolando papeles con las cifras del Indec. “El Central elevó otra vez las expectativas para fin de año” señala, más calmo, otro.

El oficialista, busca la réplica, pero en los números no la encuentra. Entonces va al libreto, que le ofrece tres alternativas:

- Con el kirchnerismo también había mucha inflación

-Habrá inflación en nuestro gobierno, pero ahora se sabe la verdad.

-Hace apenas un año y medio que gobernamos. El desastre que recibimos no se arregla así de rápido.

Y así, cada programa resulta igual al anterior y será idéntico al anterior.