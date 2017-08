Colón se prepara para el amistoso ante Platense

Colón se mentaliza en mejorar la campaña del torneo anterior y, para ello, paulatinamente va ganando ritmo con la realización de los primeros amistoso. La idea del entrenador, Eduardo Domínguez, es jugar al menos seis y hasta el momento van tres. El primero fue por la Copa Santa Fe, donde cayó ante 9 de Julio de Rafaela; después le ganó a Sportivo Belgrano de San Francisco (los dos partidos) y el último ante Vélez, que terminó con sendas caídas: el primer equipo 2-0 y el restante 3-0.

Es casi generalizada la conclusión que en esta etapa del trabajo los resultados no son lo más importante, sino más bien ir encontrando la movilidad necesaria y el correcto funcionamiento. Es así como el conductor sabalero relativiza eso y saca siempre conclusiones positivas, ya sea de lo que se hizo bien y qué cosas hay por mejorar. En este caso, se lo vio ante el Fortín dominador en el primer tiempo, pero carente de eficacia; en cambio en el complemento bajó bastante el nivel y el rival lo aprovechó.

El balance se hizo puertas adentro y más que nada en núcleo del cuerpo técnico. Este miércoles se dispuso de un trabajo en doble turno sabiendo que lo físico no debe mermar, porque generar una base para los próximos cinco meses es esencial. Lo bueno es que inmediatamente tendrá la posibilidad de seguir rondando la pelota cuando este jueves, desde las 9.30, se mida ante Platense, en el cuarto amistoso.

Desde ya no es el mismo nivel que Vélez, pero no por eso deja de ser una buena medida. Se presume que Domínguez volverá a insistir con darle minutos a varios jugadores para ir analizando opciones para el campeonato que se viene. Hasta ahora, nunca repitió los once del primer partido y, casi con seguridad, pasará lo mismo contra el Calamar. El dato positivo es que volvió a hacer fútbol Germán Conti, que ya está casi recuperado del desgarro.

Después del partido ante el elenco de Omar De Felippe, el conductor rojinegro dijo que el esquema madre es el 4-4-2, pero también se buscan otras alternativas en base a los rivales y las circunstancias que se pueden presentar. Da la sensación que recién el sábado, cuando le toque jugar contra Boca, será el momento de ver a los once que piensa pueden ser titulares hoy. Vale resaltar que Alexander Domínguez sería el titular, pero hasta que se acople seguirá atajando Gonzalo Marinelli.

Por lo pronto, es tiempo de ensayos y Colón se mueve en Buenos Aires.

Fuente: Uno Santa Fe