La liga española rechazó el pago de Neymar y su traspaso al Paris Saint Germain está en suspenso

"Si la UEFA no reacciona, presentaremos la demanda de inmediato. Me sorprende que su responsable del área del fair play financiero, Andrea Traverso, lo fíe todo a comprobar que las pérdidas del PSG no superen los 30 millones de euros en un plazo de tres años. El problema es saber si el PSG ha inflado sus ingresos y comprobar la procedencia y el volumen económico de sus patrocinios. Si llegan desde Qatar y son difícilmente explicables, estamos ante un caso claro de dopaje financiero", acusó Tebas en una entrevista concedida al diario AS.