Pía Shaw reveló cómo bajó 10 kilos tras el “consejo” de una conductora

Pía Shaw, la conductora de Infama, bajó 10 kilos en este último tiempo. Y empezó a realizar luego de que recibió un “consejo” de una famosa conductora.

Ahora cuida su alimentación y sigue una rutina de fitness, aunque sin obsesionarse.

En diálogo con la revista PRONTO, Pía contó que dos años atrás cambió su forma de pensar con respecto a lo estético, que nunca le había parecido importante: “Cuando llegué a AM, Vero Lozano me decía: ‘Sos tan linda, tenés que bajar un poquito de peso, vamos, vamos’. Me alentaba desde un lugar lindo. Reconozco que tenía unos kilos de más, pero nunca me sentí mal con mi cuerpo”.

“La clave es incorporar una alimentación más sana. Por supuesto que voy a cumpleaños y asados y como bien, pero me mido más. Y es central todos los días salir a caminar. Camino una hora por día en el parque y una vez por semana voy a una doctora que me controla la cara y el cuerpo, me hace mesoterapia y me pone electrodos”, reveló.

“También una vez por semana me meto en una cápsula de calor y ahí hago gimnasia. Son 20 minutos intensos de ejercicio a todo calor. El gimnasio me súper aburre por eso hago ejercicios cortos. Y voy a electrofitness una vez a la semana: te ponen un chaleco con electrodos y hacés gimnasia intensiva en 20 minutos”, continuó Pía.

“Bajé diez kilos en total desde que empecé a cuidarme. Pero no es una obsesión la balanza: me doy gustos, como chocolates y los dulces me encantan”, confesó la conductora, que está en pareja desde hace algunos años con un hombre que no es del medio y a quien prefiere mantener en su intimidad.