Julio De Vido le contestó al fiscal Federico Delgado

El diputado nacional Julio De Vido respondió con dureza al fiscal federal Federico Delgado, luego de la decisión de este de pedir la indagatoria del ex ministro de Planificación en una causa en la que se investigan las supuestas coimas de la constructora Odebrecht en la Argentina.

El pedido de Delgado, elevado al juez Daniel Rafecas, es para indagar a De Vido y a otras 14 personas, entre ex funcionarios y empresarios, en el expediente en la que se analizan irregularidades en la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur.

Frente a esto, el diputado del Frente para la Victoria difundió un escrito en el que cuestionó duramente la actuación del fiscal y aseguró que sus argumentos para pedir la indagatoria constituyen "un relato digno de una novela".



En el texto, el ex ministro kirchnerista acusó al fiscal de desconocer la verdadera responsabilidad que tenía cuando conducía la cartera de Planificación Federal. "Veo que las incumbencias de los cargos de cada uno de los funcionarios lamentablemente la Justicia no las conoce, las ignora o simplemente no las ha leído", sostuvo al respecto.

Y agregó: "En lo personal se me atribuyen en todas y cada una de las actuaciones judiciales como propias competencias que no tuve ni he tenido en el marco de las normas que rigieron mi actuación como ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios".



En otro tramo del escrito, De Vido recordó que en la tensa sesión de Diputados de la semana pasada, en la que se trataron los proyectos para echarlo de la Cámara, ocurrió algo similar. El legislador consideró que ese día el Congreso fue "un patíbulo". Y sobre esa jornada agregó: "Además de los agravios más aberrantes que se puedan verter sobre una persona, me han llamado: secretario de Obras Públicas, secretario de Energía , secretario de Transporte, etc. etc., cargos que nunca desempeñé, tareas que nunca realicé simplemente porque no eran de mi competencia".

Además, De Vido también cuestionó al fiscal Delgado por no haber determinado todavía el origen del dinero que José López intentó ocultar en un monasterio de General Rodríguez.

"Este fiscal, que vale decirlo hasta hoy, y luego de que en un año ha sido incapaz de determinar el origen del dinero que se atribuye haber secuestrado de manos del ingeniero José López. ¿No lo sabe, no lo dice o a alguien no le conviene que se averigüe? ¿El dinero es falso? ¿Papel pintado? ¿Cómo las imágenes difundidas o tiene numeración? ¿Está termosellado? ¿Por quién? ¿Un particular o una entidad bancaria? ¿Se abrió y se certificó la numeración? Millones de preguntas sin respuesta", sostuvo sobre la investigación de Delgado sobre el ex secretario de Obras Públicas.

Fuente: Infobae