El trío sexual de la novia de Harry Styles que revolucionó las redes

La mujer que protagoniza las jugadas escenas sexuales es la actriz y modelo Camille Rowe, de 27 años, quien en el último tiempo fue señalada como la nueva conquista del cantante y ex integrante de One Direction, Harry Styles.

Varios medios ingleses revivieron imágenes del drama francés Notre jour viendra (Our Day Will Come) de 2012, en la que aparece Camille. En ellas aparece completamente desnuda en un trío sexual con Vincent Cassel y Joséphine de La Baume.

Interpretando a Patrick, Cassel toca con sus dedos la boca de Camille, luego de besarla apasionadamente mientras ella sostiene un cigarrillo en una de sus manos.

La estrella de la película Dunkirk, de 23 años, y la modelo de Victoria’s Secret fueron relacionados sentimentalmente tras asistir juntos a un show en la ciudad de Nueva York.

No es la primera vez que Styles se encuentra vinculado con una estrella de la pasarela. Fue pareja tiempo atrás de Cara Delevingne, Kendall Jenner, Sara Sampaio y Nadine Leopold.