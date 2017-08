Comienza la Expo Rural de Rafaela 2017

Pedro Rostagno llegó a la presidencia de la Sociedad Rural de Rafaela y en su primera exposición como titular le tocó enfrentar uno de los momentos más difíciles. Aquella inédita crisis hídrica, los más de 20 días de lluvias ininterrumpidas, la coyuntura económica que mantenía en jaque a los tamberos y no dejaba lugar para demasiado alivio de las otras actividades, entre otros condicionantes, nos hacían dudar incluso de la realización de la muestra.

En aquel momento Rostagno expresó ante todo aquel que quería oír que la angustia era parte del combustible y que la fuerza provenía de la naturaleza del hombre del campo. Aquella muestra de entereza graficó también la capacidad de lucha de muchos productores, algunos de los cuales hoy han podido sacar los pies del barro. Eso mismo pretende ser la ExpoRural 2017, un espacio mejorado por cuestiones de actualidad y pulido por el trabajo de ese grupo entuasiasta.

Dialogamos con Rostagno en la previa del gran encuentro entre el campo y la ciudad y los pueblos de la región. El primer tema fue una especie de comparación histórica, inevitable, con aquel 2016. "Volvimos a tener eventos climáticos que nos afectaron a principios de año, no en la magnitud de lo que fue abril pero igualmente a ese crecimiento resiliente del que hablamos nuevamente fue un importante golpe. Yo creo que el paso siguiente es el desarrollo y empezar a dar vuelta para afuera, a crecer en este departamento, en el área de influencia nuestra. Que de no mediar condiciones adversas y con el acompañamiento de los gobiernos, podemos pensar en un futuro mejor", remarcó Pedro.

La segunda edición de la Expo, con su figura en la presidencia de la entidad, instancia a la que el presidente llega con mucha satisfacción "por el acompañamiento de toda la gente que colabora. La Comisión Directiva, las subcomisiones Gama y Ateneo, el personal, el grupo de comercialización, de comunicación. Realmente hemos conformado un equipo de trabajo muy comprometido, tanto con la parte del objeto primordial de la Rural que es la parte gremial, con una buena participación de los directivos en todas las reuniones y en todos los eventos que participamos. Y con un deseo de hacer una muestra interesante, novedosa, abarcativa y abierta al público. Año a año tratamos de ir mejorándola".

En el armado de la muestra hemos notado todo tipo de vinculaciones, ya sea con otras entidades, empresas o los distintos niveles de gobierno. Para Rostagno esto es "parte de lo que nosotros decimos, de abrirnos al medio. Por ejemplo con la CEPAR (Cámara de Empresarios Proveedores del Agro de Rafaela) a principios de año comenzamos a conversar, nosotros necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. De esa forma, en base al diálogo constructivo, a la crítica constructiva porque obviamente que nosotros no creemos en la organización de estos eventos que tengamos la verdad absoluta. Ellos son quienes vienen a exponer, quienes están en contacto con los clientes y nos han acercado propuestas que nosotros hemos recepcionado y que en lo que hemos podido tratamos de darles respuestas favorables. De ese intercambio recién estamos empezando a ver los primeros frutos y que esto va a perdurar porque hay muy buena voluntad de trabajo y colaboración entre las partes. Descuento que es una relación interesante y que año a año iremos mejorando".

Habrá un centenar de animales en Rafaela, un hecho único en este momento en el país. Al respecto Pedro expresó que "nuestra pista fue bautizada como catedral del Holando. Es una pista verde que engalana a los animales que vienen a presentarse. Nos van a acompañar las principales cabañas del país y van a estar los animales más importantes que en este están siendo mostrados en diferentes pistas".

Hace algunos días estuvimos en la Rural de Palermo, donde solo se mostraron 12 exponentes Holando. La diferencia es por "una mezcla de factores" según el presidente de la Rural Rafaelina. "Los costos, llevar un animal a Palermo es carísimo, la inscripción, el mantenimiento, tanto de los animales como del personal que los atienden. Todas esas cuestiones que allá las cobran nosotros acá tratamos de favorecerlas, no cobramos inscripción, colaboramos con las cabañas que están más lejos con el tema de fletes. Son distintas ópticas y puntos de vista como para colaborar con los cabañeros", indicó Pedro Rostagno.

Fuente: Castellanos, sobre una nota de Gonzalo Rodriguez