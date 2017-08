AY SERGIO !!! CUÁNTA SIMPLICIDAD !!!

Una sola frase de todas las que pronunció ayer el ex alcalde de Nueva York y consultor de seguridad de Sergio Massa, Rudoph Giuliani, me bastó para comprender la estrategia simplista y, como siempre, de carácter más efectista que funcional, que el líder del Frente Renovador intenta plantear como punta de lanza en la actual campaña electoral.

Dijo Giuliani: “Cada vez que quiero dar al mundo un ejemplo de ciudad segura, menciono a tigre”, y agregó: “El problema de la Argentina es la corrupción de la policía y la Justicia”.

Chocolate por la noticia !!!! ojalá los dos únicos problemas que afectan al país sean solamente esos a los que se refiere quien supo implementar en la “metrópoli del mundo” el plan de “tolerancia cero” contra el delito.

Más acertada habría sido su alocución, si en vez de circunscribir la corrupción a dos instituciones del Estado, la hubiera extendido a todo el amplio espectro del quehacer nacional, tanto público como privado. Y, por qué no, si tan sólo hubiera mencionado que para aplicar el plan que lo hizo famoso en el mundo entero, tuvo que forzar un acuerdo con todos los estamentos de la sociedad para que éste funcionara. Acuerdo que fue respetado a rajatabla, ya que de eso dependía el éxito o el fracaso de su gestión.

Con lo antedicho, me quiero referir a un tema que parece que a muchos políticos se les pasa por alto, ya sea porque no lo tienen en cuenta o por que, de manera ex profesa, eluden incluirlo dentro de sus planes y plataformas. El tema en cuestión es el de los “recursos humanos”.

Siempre hemos sido conscientes del enorme potencial en “recursos naturales” con que la providencia bendijo a estas tierras. En muchas oportunidades hemos ido desde el orgullo a la pedantería, pensando que con ese único “capital” bastaba para convertirnos en una potencia mundial.

Los economistas han desarrollado teorías y cálculos matemáticos impresionantes para explicarnos que si Argentina se lo propone puede darle de comer a medio mundo. Que somos un país “rico”. Que contamos con una franja climática tan amplia que nos posibilita desarrollar las más variadas actividades productivas. Que nuestros suelos son excepcionales para el cultivo de cualquier tipo de alimento primario, como que también, debajo de ellos, se encuentra una fortuna en yacimientos minerales y geológicos esperando ser explotada.

Todo lo anterior es cierto, aunque esa certeza sea absolutamente parcial, ya que nada se habla de los “recursos humanos” que hacen falta para que ese enorme potencial natural se convierta en una real fuente de creación de riquezas verdaderas, palpables y gozables por toda la población del país.

Existen en el mundo ejemplos muy conocidos de países, cuyos habitantes tienen un altísimo nivel de vida, pero que su territorio es, en términos concretos, una gran roca. El caso de Japón es absolutamente emblemático. Y lo es tanto, que ha sido catalogado por un premio Nobel en economía, como Paul Samuelson, junto con la Argentina, fuera de las tres categorías de países existentes en el mundo. Es decir, ni japón ni Argentina, para este notable economista, encajan dentro la tradicional división de países que usualmente se hace: “desarrollados”, “en vías de desarrollo” y “subdesarrollados”. Y esto es así, ya que explica Samuelson, Japón, con muy escasos recursos naturales, se posiciona en la cima de la pirámide de mayor ingreso “per capita” por habitante, mientras que la Argentina, con recursos naturales de una variedad y una cantidad increíbles, se encuentra en la base o en un lugar muy cercano a ella dentro de esa pirámide.

Es decir, Japón, con casi nada, es inmensamente rico, mientras que la Argentina, con casi todo, es muy pobre.

La explicación a este dilema solo se puede encontrar en el ítem de los “recursos humanos”. Y es que aquellos pueblos que carecen de ese tipo de riquezas de fácil obtención, como las que tenemos en la Argentina, al alcance de la mano, han tenido que agudizar su ingenio para procurárselas de la manera que fuera posible. Esa agudeza forzosa hace de elemento catalizador para el desarrollo de la creatividad y el ingenio, lo que se traduce en una base fundamental para concebir un crecimiento sostenido, con políticas de Estado diseñadas para ser patrones de conducta de largo alcance.

El facilismo, ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, uno de los factores que más en contra le ha jugado a las sociedades. Lo que fácil se obtiene, de la misma forma fácil se pierde.

Puede que en el pensamiento de Sergio Massa esté muy presente, aún, su paso como Jefe de Gabinete de un gobierno populista como el del régimen kirchnerista, y, por ese motivo, siga midiendo a sus posibles votantes con la misma vara que lo hizo la ex presidente de “todos y de todas”. Quien se acostumbra al famoso “pan y circo”, cree que siempre va a funcionar. Quien “escribe con la mano lo que luego borra con el codo” tiende a desarrollar una línea de gestión y actuación acordé con esa actitud, sin sopesar que la gente también es un ser pensante, quizá un poco más complejo de lo que se supone, pero que por las mismas carencias de que adolece, está dispuesta a comprar cualquier “sapo” que le quieran vender políticos con tan poca imaginación que, ni siquiera llegan a imaginar a un votante revisando archivos, analizando contenidos, sopesando propuestas.

Ese lineamiento ha hecho de grandes “sorpresas” electorales en un momento, enormes “fracasos” en el siguiente.

Sinceramente, a mi modo de pensar, los argentinos estaríamos mucho mejor, a todo nivel, si se tuviera en cuenta el “factor humano” como parte indispensable y fundamental para el diseño de políticas y propuestas que tiendan a desarrollar aquello de lo que carecemos, y no con ejemplos extrapolados de lugares del planeta con una idiosincrasia absolutamente diferente a la nuestra y alejados en el tiempo de toda la realidad que actualmente se vive, acá y ahora.

Si se me permite, yo veo en Sergio Massa a un político oportunista, que abusa, cada vez que puede, de golpes efectistas, pero sin una real consistencia de criterio. Es decir, son sólo bombas de estruendo, que hacen mucho ruido pero que no benefician ni aportan en nada.

Presentar a Rudoph Giuliani, como su consultor en temas de seguridad, teniendo en cuenta que la seguridad es uno de los puntos más acuciantes que aquejan a la sociedad argentina en general, es lo mismo que pretender tener hoy en día a Felipe de Orleans como su asesor de imagen. Ambos, El ex alcalde de Nueva York y el Duque de Orleans vivieron su época y su momento y hoy están pasados de moda, al igual que los métodos contra el crimen organizado de uno y los zapatos con tacones del otro.

En definitiva, y hasta que no se me demuestre lo contrario, Sergio Massa va a seguir siendo el ex Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y el ex Intendente de Tigre, distrito repleto de cámaras de seguridad y todo tipo de innovación tecnologica para detener “rateritos” de poca monta, pero sindicado como uno de los reductos más importantes del narcotráfico y el crimen organizado en el país.