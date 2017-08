Brian Fernádez: "Jugaría gratis en Colón"

Brian Fernández, delantero de Racing Club, expresó su deseo de continuar su carrera profesional en Colón de Santa Fe, club en el que aseguró que "jugaría gratis", debido a que no será tenido en cuenta por el entrenador ´académico´, Diego Cocca, en la presente temporada.

Ya lo dije en más de una oportunidad, es un sueño para mi jugar en Colón, en el que jugaría gratis", aseguró el atacante del plantel ´albiceleste´ que hoy trabajó de manera diferenciada a la del resto de sus compañeros y realizó una sesión de kinesiología.

"En el único club que me gustaría jugar es en Colón y si no se da, veré qué hago", añadió el futbolista que quedó fuera del banco de los suplentes en el triunfo 3-2 de su equipo ante Deportivo Independiente Medellín, por la segunda fase de la Copa Sudamericana, disputado en Colombia el jueves pasado.

"Estoy feliz en este momento en Racing, pero lo mejor que me pasaría en la vida es jugar en Colón", continuó sobre sus ganas de emigrar hacia el equipo de la provincia de Santa Fe.

Respecto de la definición sobre su futuro profesional, el jugador que estuvo a préstamo en Sarmiento de Junín comentó que hoy se reunirá con su representante, Christian Bragarnik, para tomar una decisión.