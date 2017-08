La escapada romántica de Tini Stoessel y Pepe Barroso Silva en Formentera

"La relación a distancia cuesta pero se puede. Es difícil porque no tenés a la persona todo el tiempo: llegás de trabajar o de un día duro y no podés compartir algunas cosas y a veces es duro, pero no hay nada como volver a ver a la otra persona después de un tiempo. Estamos en contacto todos los días, hay charla, chats, de todo. Pero no tenés a la otra persona en vivo y en directo", contó Martina sobre su relación con el joven en una entrevista con Teleshow.