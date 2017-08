Cómo hizo Johnny Depp para quedarse sin dinero aunque gana 20 millones por película

El detalle del intercambio de demandas se publicó en Vanity Fair. En su nota, Mark Seal citó la explicación de Depp, quien dice saber tanto de finanzas ahora como cuando llegó a Hollywood, a los 19 años, y era telemarketer de bolígrafos. "No soy abogado. No soy contador. No estoy capacitado para ayudar a mi hijo de 15 años a hacer su tarea de matemática… Siempre he confiado en la gente de la que me rodeo".