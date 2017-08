¿Todo mentira? Desconfían del romance entre Agustín Casanova y Sofía González

Agustín Casanova, el cantante de Márama, se encuentra en un gran momento. El artista entró nuevamente al Bailando para reemplazar a Pedro Alfonso y vive un romance con Sofía González, una de las bailarina del certamen.

El lunes por la noche, Agustín presentó a su novia en la pista y Marcelo Tinelli aprovechó para pedirles un beso. Sin embargo, esto despertó la polémica en las redes.

Ante la insistencia del conductor, la pareja se besó pero no convenció a nadie, especialmente al público. Por eso, las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales. Entre algunos de los mensajes, aparecieron los de Jorge Rial y Ángel de Brito.

"Me costó mucho conseguir". Pibe. Tranquilo. Hace lo que quieras. Me cae bien el pibe @Marama_Agustin. No te dejes descansar así. Hace lo que quieras. No pasa nada.